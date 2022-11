Wallmüllers Landesschau-„Champion“ aus Sieggraben

Werbung

Vor Kurzem fand in Olbendorf eine allgemeine Vogelausstellung mit angeschlossener burgenländischer Landesschau statt, bei der René Wallmüller in der Schauklasse „Farbwellensittich“ den ersten Platz erreichte. Insgesamt wurden rund 800 Vögel in den verschiedenen Schauklassen ausgestellt.

„Champion“ unter den Vögeln

Bereits seit 15 Jahren ist er neben seinem Beruf als Lehrer auch begeisterter Vogelzüchter. Der Sieggrabener arbeitet schon seit Jahren daran, den Farbwellensittich bekannter zu machen und die Rasse zu erhalten. Weiters beschäftigt er sich auch mit der Vererbungslehre, um verschiedene Farbmutationen zu züchten.

Mit seinem Farbwellensittich konnte er 93 von 100 Punkten erreichen. Foto: zVg

Bei der Vogelausstellung stellte Wallmüller insgesamt 16 Vögel aus. Mit seinem Vogel in der Schauklasse „Farbwellensittich“ holte er bei der burgenländischen Landesschau den ersten Platz mit 93 von 100 Punkten, die von einem Preisrichter vergeben wurden.

Der Preisrichter bewertete die Vögel danach, ob sie dem Standard entsprachen. Dabei wurde unter anderem die Farbe, das Gefieder oder auch die Kondition des Vogels bewertet.

Ich hatte als Kind schon immer Tiere um mich herum. Es fasziniert mich einfach, die Rassen zu erhalten. René Wallmüller Lehrer und Vogelzüchter

René Wallmüller konnte vor ungefähr zwei Jahren dann auch seine Lebensgefährtin Gabriele für die Vogelzucht begeistern. Auch sie stellte acht ihrer Vögel bei der Vogelausstellung aus und nahm an der burgenländischen Landesschau teil. Mit ihrer Spitzschwanzamadine holte sie in der Kategorie „Exoten“ den zweiten Platz. 92 von 100 Punkten wurden vom Preisrichter an ihren Vogel vergeben.

„Ich finde es faszinierend zu beobachten, wie die Vögel sich verhalten und wie individuell jeder Vogel aussieht“, so Gabriele über ihr Hobby.

René Wallmüller und Gabriele sind auch regelmäßig auf internationalen Vogelschauen vertreten und stellen dort ihr gezüchteten Vögel aus.

Im Jänner werden die beiden mit ihren Vögeln an der Weltmeisterschaft in Italien teilnehmen.

Bereits Pläne für die Zukunft

Seit 4 Jahren ist René Wallmüller auch Obmann des Kleintierzuchtvereins „BL7 Landseer Berge“. Der Verein zählt heute 16 Mitglieder, die es sich zum Ziel gemacht haben, die unterschiedlichen Vogelrassen zu erhalten. Im nächsten Jahr möchte René Wallmüller als Obmann des Kleintierzuchtvereins gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin eine Vogelschau im Bezirk auf die Beine stellen.

„Für die Zukunft würden wir uns auch wünschen, noch mehr Leute zu finden, die sich für die Kleintierzucht begeistern“, so Wallmüller.

