Mattersburg: ÖVP will keinen Rathaus-Neubau, sondern Sanierung

Am 16. März tagt der Mattersburger Gemeinderat, bei dem die ÖVP gemeinsam mit Grün-Gemeinderätin Elisabeth Mendoza den Antrag einbringen wird, den Neubau des Rathauses zu „canceln“ und das alte zu sanieren.

„Das Bauprojekt in der Michael Koch Straße soll ohne ein neues Rathaus weiterverfolgt werden und im Interesse der Mattersburger und Walbersdorfer Bevölkerung, sowie im Sinne einer Belebung unserer Innenstadt vorangetrieben und unterstützt werden. Eine gründliche Sanierung des Rathauses ist grundsätzlich günstiger und daher zu favorisieren“, so Gemeinderat Peter Wagentristl in einer Presseaussendung der ÖVP. „Im Moment sprechen wir in der Baubranche von Kosten bei einem Neubau von rund 2.600 € pro Quadratmeter, wohingegen eine Sanierung von Bestandsobjekten auf geschätzt rund 1.800 € pro Quadratmeter kommen würde.“

Dies würde eine Kehrtwendung nach langem Marsch ans Ziel darstellen. 2017 präsentierte Martin Pucher sein „Impulszentrum“ mit den Eckpfeilern neue Commerzialbank-Zentrale und neuem Rathaus. Nach der Bankenpleite ist der geplante Standort des neuen Gemeindeamtes mit Projektpartner BWSG weiterhin die Kochstraße. Die Planungen der "Verwertung“ des Areals samt Neubau Gemeindeamt, Wohnunngen und Geschäftslokale wurden in enger Abstimmung zwischen Gemeinde und BWSG. Seit sechs Jahren wurde der neue Standort vom Gemeinderat forciert, ein „Veto“ der ÖVP hat es bislang nie gegeben.

„So etwas ist widersinnig. Die ÖVP hat immer mitgestimmt, wenn es um den Neubau des Rathauses in der Kochstraße gegangen ist. Die allgemeinen Planungen stehen kurz vor dem Abschluss, die neuen Teilbebauungsrichtlinien sind beinahe fertig und die BWSG ist auch schon sehr weit mit den Planungen, die den Baukörper betreffen“, kann SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager den Antrag der ÖVP nicht nachvollziehen.

Unterm Strich werden sich die Pläne der ÖVP wohl kaum umsetzen lassen. Die SPÖ besitzt die absolute Mehrheit im Gemeinderat.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.