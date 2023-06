Weniger Müll weggeworfen Flurreinigung in Draßburg

Deutlich weniger Müll als in den vergangenen Jahren fanden die fleißigen FlurreinigerInnen auf den Wegen und Felder von Draßburg vor. Das freut besonders Bürgermeister Christoph Haider (l.). Foto: BVZ, zVg

W ieder halfen zahlreiche fleißige Hände bei der diesjährigen Flurreinigung in Draßburg mit, den weggeworfenen Müll zu sammeln. „Es war heuer deutlich zu merken, dass wesentlich weniger Unrat in der Natur entsorgt wurde“, merkt Bürgermeister Christoph Haider erfreut an. Organisiert wurde diese Flurreinigung von der Gemeinde mit der Unterstützung der ortsansässigen Vereine.