Bester Installateur-Lehrling des Landes kommt von Pöttelsdorfer Firma

Der Landeslehrlingswettbewerb ist eine gute Möglichkeit, um das Können des Berufsnachwuchses zu messen. Kürzlich zeigten Burgenlands beste Installateur-Lehrlinge in der Berufsschule in Mattersburg, was sie während der Lehrzeit gelernt haben.

Der Sieg ging an Sajaad Hassani vom Lehrbetrieb Rauter Gesellschaft m.b.H. in Pöttelsdorf. Auf Platz 2 landete Kevin Weghofer vom Lehrbetrieb Ing. Schandl & Szuppin Installations GmbH in Eisenstadt. Den dritten Platz holte sich Luca Ploy von der Haustechnik Güssing.

„Die Leistungen, die beim Lehrlingswettbewerb gezeigt wurden, sind ein Beweis für den guten Standard der Ausbildung“, lobt Innungsmeister Andreas Karlich den Installateurnachwuchs.

Die besten Lehrlinge werden das Burgenland beim Bundeslehrlingswettbewerb in Tirol vertreten. Insgesamt werden im Burgenland 159 Installateur-Lehrlinge ausgebildet, fünf davon sind weiblich.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.