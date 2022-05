Wettbewerbsgewinner Nussmüller Architekten gestalten Mattersburgs Zentrum

Jury Architekturwettbewerb u.a. Mathias Moser, Claudia Schlager Foto: Stadtgemeinde Mattersburg

D er Architektenwettbewerb für die Neugestaltung des Areals in Mattersburgs Zentrums - wo sich künftig auch das Rathaus befinden soll - ist entschieden. Umgesetzt wird das Konzept der Firma Nussmüller Architekten ZT GmbH, hieß es am Freitag in einer Aussendung.