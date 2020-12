Christine und Viktor Hebenstreit haben sich vor einigen Jahren ein Haus in der Erlengasse gebaut. Jedes Jahr im Advent schmücken sie ihr Haus und den Garten mit unzähligen leuchtenden Weihnachtsmotiven. So ist es auch kein Wunder, dass die Marzer Familien abends, wenn die vielen Lichter leuchten, mit ihren Kindern zum Schauen und Staunen vorbeikommen und sich nicht nur die Kleinen wie im „Weihnachtswunderland“ fühlen, soviel gibt es hier zu sehen. „Wie in Amerika“, ist der begeisterte Tenor der staunenden Großen.

Beim Schmücken hilft ganze Familie mit

Christine Hebenstreit erzählt: „Das alles hat sich über Jahre entwickelt, vor fünf Jahren haben wir begonnen, das Haus und den Garten vorerst einmal kleinweise weihnachtlich zu dekorieren und jedes Jahr kam neuer Schmuck dazu. Mir macht das totale Freude, es ist mein Hobby.“ Geschmückt wird dann drei Tage lang und die gesamte Familie inklusive Tochter, Schwiegersohn und Enkelkind helfen fleißig mit. „Es ist schön, wenn nicht nur wir, sondern alle Menschen eine Freude damit haben“, betont die Familie Hebenstreit, die Haus und Garten das gesamte Jahr über, der Jahreszeit entsprechend, schön geschmückt hat.