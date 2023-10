Wiederbetätigung: Mann muss Nazi-Tattoos unkenntlich machen

Vor einem Schwurgericht musste sich ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Mattersburg am 11. Oktober verantworten. Er war zunächst mit einem WhatsApp Profilbild im Nazi-Look aufgefallen, dann entdeckte die Kriminalpolizei auf seinen Armen einschlägige Tattoos.

Angezeigt hatte den Mann ein Unternehmer, bei dem sich der 38-Jährige beworben hatte. „Er wies auf das auffällige Profilbild hin“, berichtete ein Erhebungsbeamter aus Braunau am Inn.

Als Profilbild für seinen WhatsApp Account hatte der nach eigenen Angaben seit zehn Jahren arbeitslose Mann eine Manga-Figur verwendet, die er im Internet gefunden hatte. Die Comicfigur war mit einer SS-Uniform bekleidet und mit einschlägigen Symbolen des Nationalsozialismus, unter anderem dem Hakenkreuz und dem SS-Symbol, dekoriert.

„Wusste nicht, dass das SS-Symbol verboten ist“

Zwei Jahre lang soll der Notstandshilfebezieher dieses Profilbild verwendet haben. „Dass das SS-Symbol verboten ist, wusste ich nicht“, sagte der Angeklagte. Das Hakenkreuz habe er nicht gesehen. „Wenn ich es gsehen hätte, hätte ich es nicht hochgeladen“, behauptete er.

„Wieso nehmen Sie ausgerechnet dieses Bild? Und nicht eines von Ihnen oder von Ihrem Hund?“, wunderte sich Richterin Birgit Falb.

„Mir hat es gefallen und es war noch das harmloseste“, sagte der Angeklagte. „Auf der Seite, wo ich es gefunden habe, gibt es Hakenkreuze in allen Größen.“

„So unbedacht darf man doch nicht durchs Leben gehen!“, ermahnte ihn die Richterin.

„Es war wegen meinem Opa“

„Es war wegen meinem Opa, der kämpfte bei der Waffen-SS an der Ostfront“, erzählte der Angeklagte. Er interessiere sich nicht nur für den Zweiten Weltkrieg, sondern auch „für den Hannibal, der über die Alpen marschiert ist,“ und für historische Schlachten und Waffen.

„Wissen Sie, dass die Waffen-SS eine verbrecherische Teilorganisation war? Und damit wollen Sie sich identifizieren?“, hielt Gerichtspräsident Karl Mitterhöfer dem Angeklagten vor. „Mir hat die Manga-Figur gefallen“, antwortete der Angeklagte.

Als er von der Polizei wegen der Ermittlungen zum WhatsApp Profilbild erkennungsdienstlich behandelt wurde, entdeckten die Beamten an den Armen des Verdächtigen einschlägige Tätowierungen.

Die erste Tätowierung habe er sich im Alter von 17 Jahren an den beiden Unterarmen anbringen lassen. „Das dauerte zwei Stunden“, konnte sich der 38-Jährige noch genau erinnern.

Tattoo mit Rechtschreibfehler

Ein ungarischer Tätowierer sollte den einen Unterarm mit „Meine Ehre“ und den anderen mit „heißt Treue“ beschriften. Mangels Rechtschreibkenntnissen wurden „Meine Ehre heist Treue“ draus.

Erst bei der Polizei habe er erfahren, so der Angeklagte, dass der Spruch der Waffen-SS in Österreich verboten ist.

„Bis jetzt hat sich noch keiner aufgeregt“, sagte der 38-Jährige.

Am Oberarm links ließ er sich einen Wehrmachtsoldaten tätowieren, am Oberarm rechts eine als typisches Symbol des Nationalsozialismus bekannte Rune. „Das ist eine Hommage an meinen Opa“, sagte der 38-Jährige.

„Hat Sie schon mal jemand darauf angesprochen?“, fragte Richterin Birgit Falb. „Negativ nie. Vielleicht, dass es wem gefällt“, sagte der Angeklagte.

„Bin kein Hitler-Fanatiker“

Ein „Hitler-Fanatiker“ sei er nicht. „Der Typ war nicht nur körperlich krank, sondern auch geistig“, sagte er über Adolf Hitler.

„Sie wirken verlangsamt“, stellte die Richterin zum auffällig trägen Zustand des Angeklagten fest. „Ich habe etwas genommen, das, was ich nehmen darf“, gab der Angeklagte zu. Er sei wegen seiner Drogensucht im Methadonprogramm.

„2007 war ich in Sing-Sing, also im Gefängnis, da schaffte ich, dass ich clean werde. Dann kam ich raus und fing wieder an“, berichtete er. Wegen des Schwurprozesses habe er „heute ein bissl mehr genommen“, gab der Angeklagte zu. „Damit ich ein bissl ruhiger bin.“

Als die Einvernahme des 38-Jährigen zu Ende war, drohte dieser einzuschlafen. „Sie müssen dem Verfahren folgen!“, ermahnte ihn die Richterin.

20 Monate bedingt und 960 Euro Geldstrafe

Die Geschworenen sprachen den Angeklagten schuldig. Er wurde zu 20 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt und zu 960 Euro Geldstrafe. Außerdem erhielt er die Weisung, die Tattoos auf den Unterarmen und die Rune am Oberarm unkenntlich zu machen. Ein Bewährungshelfer wird dem Mann zur Seite gestellt. Das Urteil ist rechtskräftig.