Ärger wegen überfüllten Schulbussen

Werbung

. Seit vergangenem Jahr gibt es bei der Busverbindung Wiesen – Frohsdorf beim Bus um 06:55 Uhr immer wieder mal Probleme. Er soll schon bei der zweiten Haltestelle in Wiesen komplett voll sein, die nachkommenden Kinder müssen während der gesamten Fahrt stehen. „Manchmal werden Kinder aus Bad Sauerbrunn gar nicht mitgenommen. Die übrigen Kinder bekommen keinen Sitzplatz und vielen wird schwindlig und schlecht deswegen“, erzählt eine Mutter.

Ihre beiden Kinder fahren jeden Tag mit diesem Bus und schildern ihr immer wieder die problematische Situation. Gemeinsam mit anderen Eltern hat sie bereits interveniert und rief bei den Wiener Neustädter Stadtwerken an. Die Rückmeldungen sind jedoch nicht vielversprechend: „Uns wurde mitgeteilt, dass es nicht möglich ist, einen größeren Bus zu schicken und auch gar nicht in die Planung passt. Es wurden immer wieder Ausreden hervorgebracht und wir wurden vertröstet, dass sich bald jemand etwas einfallen lassen wird“, berichtet sie. Auch, dass dieser Platzmangel mit der ersten Schulwoche zusammenhängt, wurde als Grund angeführt.

„Es gibt noch keine Verbesserungen“

„Mittlerweile befinden wir uns jedoch in der dritten Schulwoche und es gibt immer noch keine Verbesserungen“, erklärt die Mutter. Ihr Plan ist es, den ÖAMTC schriftlich zu kontaktieren und an den Linienbetreiber, den Verkehrsverbund Ostregion (VOR) wie auch den Wiener Neustädter Stadtwerken einen Beschwerdebrief zu schreiben. Lisa Landzettl, Betriebsleiterin der Wiener Neustädter Stadtwerke: „Letztes Jahr gab es schon Meldungen wegen Platzmangel in dieser Buslinie, jedoch haben sich diese rasch wieder aufgelöst. Da es dieses Jahr wieder ein Problem zu geben scheint, bin ich letzten Freitag persönlich mit dem Bus mitgefahren und habe die Überfüllung gesehen. Wir haben auch schon eine Ahnung, wie wir diese lösen können“. Ihr ist nämlich aufgefallen, dass bei einer Haltestelle in Wiesen 12-15 Kinder aus Forchtenstein einsteigen. Diese nehmen zuerst einen Bus nach Wiesen, wo sie aussteigen um mit der Linie Wiesen - Frohsdorf weiterzufahren.

„Die Kinder sind eigentlich nicht einberechnet und so haben wir dann nicht genug Plätze im Bus“, erklärt Landzettl. Ihre Maßnahme ist, mit den Kindern zu reden, sodass diese mit ihrem Bus nach Mattersburg fahren und erst dort in den Bus nach Frohsdorf umsteigen.

„Mithilfe dieser Schlichtung sollte wieder genügend Platz für die Kinder im Bus von Wiesen sein. Außerdem ist es auch für die Kinder aus Forchtenstein sicherer, da sie in Mattersburg nicht mehr die Straße überqueren müssen“, so Landzettl.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden