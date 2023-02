Debatte um Kindergarten- und Schulgeld

Da die Erdbeergemeinde einen etwas abgelegenen Ortsteil besitzt, auch genannt Wiesen Nord, ist von dort aus die Distanz nach Bad Sauerbrunn um einiges kürzer.

Politisch gesehen gehört dieser Teil eindeutig zu Wiesen, die Gemeinde bekommt auch die Ertragsanteile für die Menschen dort vom Bund ausgezahlt. Laut Bürgermeister Gerhard Hutter von Bad Sauerbrunn befinden sich die Bürger und Bürgerinnen in diesem Ortsteil jedoch meistens im Verbund Bad Sauerbrunn und fühlen sich diesem oft zugehöriger.

Das ist natürlich eine große Belastung für unser Budget. matthias weghofer Bürgermeister von Wiesen

Sei es nun die 4km lange Distanz oder die Ortszugehörigkeit, die meisten Eltern aus dem Teil Wiesen Nord schicken ihre Kinder in den Kindergarten und in die Volksschule in Bad Sauerbrunn. Seit Jahren wird es so gehandhabt, dass die gesamten Kosten, die in diesen beiden Einrichtungen anfallen, zusammengerechnet werden und danach pro Schüler oder Schülerin berechnet werden. Diese Kosten setzen sich aus dem Aufwand zusammen, der jährlich in dem Betrieb getätigt wird, also Reinigung, Veranstaltungen, Essen und vieles mehr.

Je nachdem wie viele Kinder der anderen Gemeinde – sei es Pöttsching oder Wiesen – sich im Kindergarten oder in der Volksschule befinden, so viel Geld ist im Zuge von den beiden anderen Gemeinden zu zahlen.

Betrag hat sich in den letzten Jahren verfünffacht

Den Verantwortlichen der Erdbeergemeinde ist dieses Geld heuer etwas zu viel geworden. „Wir zahlen 140.000 Euro Kindergartengeld und 60.000 Euro Schuldgeld“, berichtet Bürgermeister von Wiesen Matthias Weghofer, „das ist natürlich eine große Belastung für unser Budget.“ Im Jahre 2012 soll die Erdbeergemeinde laut Weghofer insgesamt noch rund 40.000 Euro gezahlt haben, der Betrag habe sich somit mittlerweile verfünffacht.

„Kinder zurück nach Wiesen holen“

Hutter erklärt das mit folgendem Grund: „2018 haben wir unseren neuen Kindergarten eröffnet. Bei Renovierungsarbeiten hängen die beiden Gemeinden natürlich auch ‚drinnen‘, neue Gebäude verursachen immer mehr Kosten als alte. Dafür bekommen die Gemeinden auch die Ertragsanteile dieser Ortsteile ausgezahlt.“

Weghofer hat nun vor, die Kinder wieder zurück nach Wiesen zu holen. Der Bezug zur Erdbeergemeinde soll in dem Ortsteil Wiesen Nord oftmals verloren gehen, was jedoch durch Integration in die Schule und den Kindergarten ausgeglichen werden soll.

„Natürlich wollen wir die Kinder jetzt nicht mittendrin aus ihrer normalen Schul- und Kindergartenumgebung reißen. Wenn wir dieses Projekt umsetzten möchten, würden wir bei Schuleinsteigern und Kindergarteneinsteigern beginnen“, so Weghofer. Genügend räumlicher Platz soll in Wiesen zur Verfügung stehen, die ganze Angelegenheit befindet sich momentan in der Überlegungsphase.

„Wir sind in Bad Sauerbrunn gut ausgelastet“, erklärt Hutter, „wenn die Erdbeergemeinde den Betrag nicht mehr zahlen möchte, dann ist es ihr gutes Recht, die Kinder wieder nach Wiesen zu holen.“

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.