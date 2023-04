Gelungene Erstkommunion, dieses Mal ohne Corona-Einschränkungen

Werbung

Kürzlich fand in der Erdbeergemeinde die diesjährige Erstkommunion statt. Dabei lief alles reibungslos über die Bühne: „Die Erstkommunionsfeier am Sonntag war ein schönes Erlebnis“, erzählt Pfarrer P. Jomon Joseph Thondickakuzhiyil, „Es ist alles super gelaufen.“ Insgesamt gab es 15 Kinder, die zur Kommunion antraten und dieses Fest vorbereitet haben. Das heurige Thema war „Gemeinsam mit Jesus auf dem Weg, er macht mein Leben bunt und schön.“ Dieses wurde auf unterschiedliche Art mit den Kindern erarbeitet. Einerseits fand die Vorbereitung in der Schule im Religionsunterricht, geführt von der Religionslehrerin Rebekka, statt, andererseits gab es gemeinsame Treffen und Vorbereitungsstunden im Pfarrheim mit dem Pfarrer. „Bei diesen Treffen konnten die Kinder die Gemeinschaft wirklich erleben“, erzählt Thondickakuzhiyil, „es war eine wunderschöne Vorbereitungszeit.“

Dass die Feierlichkeiten dieses Jahr ohne Einschränkungen oder besondere Maßnahmen durchgeführt werden konnten, freute ihn sehr. Die Zusammenarbeit und gemeinsame Erleben der Vorbereirungszeit der Kinder kam in der Pandemie-Zeit etwas zu kurz, konnte jedoch nun wieder normal und nahtlos aufgenommen werden. „Das Wetter war sehr schön und ohne den Corona-Einschränkungen sind die Feierlichkeiten sehr gut gegangen“, so Thondickakuzhiyil, „besser hätten wir es uns nicht wünschen können.“ Besonderen Dank möchte er den Eltern zukommen lassen, deren großes Engagement in der Vorbereitungszeit viel zum Erfolg der Erstkommunion beigetragen hat.

