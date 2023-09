Erhaltung der Streuobstwiesen in der Gemeinde Sigleß

Im Zuge des Projekts „Maßnahmen zur Erhaltung der Streuobstwiesen im Burgenland“ der Wieseninitiative wird in fünf Partnergemeinden ein gebündeltes Programm kostenloser Aktionen und Veranstaltungen angeboten, um eine nachhaltige Bewusstseinsbildung um den Wert der Streuobstwiesen zu erreichen. Eine dieser Partnergemeinden ist in diesem Jahr die Gemeinde Sigleß.

Wieseninitiative - Verein zur Erhaltung und Förderung ländlicher Lebensräume

Der Verein Wieseninitiative sieht seine Aufgabe darin, die Kulturlandschaft der Region in ihrer Vielfalt und Schönheit zu erhalten. Laut dem Verein ist die Landschaft des Burgenlands durch jahrhundertelange menschliche Nutzung entstanden und bietet einer Vielzahl an Pflanzen und Tieren Lebensraum.

In den vergangenen Jahren hat sich die Landwirtschaft verändert. Strukturvergrößerung und Mechanisierung haben in weiten Teilen des Burgenlandes zu einer Ausräumung der Landschaft geführt. Extensive Landnutzungsformen, wie sie die Wiesen und die Streuobstwiesen darstellen, werden laut dem Verein scheinbar wirtschaftlich immer unattraktiver und gehen der Natur als wertvolle Ausgleichsflächen verloren. Der Verein Wieseninitiative bemüht sich daher in erster Linie um die Erhaltung dieser Nutzungsformen. Der Verein setzt sich mit zahlreichen Aktivitäten dafür ein, dass den Bauern die Bewirtschaftung der ökologisch wertvollen Flächen weiter ermöglicht wird.

Maßnahmen zur Erhaltung der Streuobstwiesen im Burgenland

Das Projekt „Maßnahmen zur Erhaltung der Streuobstwiesen im Burgenland“ wird vom Land Burgenland und von der Europäischen Union gefördert. Das Ziel ist eine nachhaltige Bewusstseinsbildung und Aktionen zum Schutz und zur Förderung der Streuobstwiesen. Das Projektgebiet ist hier das gesamte Burgenland.

Im Zuge des Projektes werden zwei Zielgruppen adressiert. Zum einen Streuobst-Partnergemeinden, die über den Zeitraum eines Jahres gemeinsam mit dem Verein ein gebündeltes Programm mit Obstbaum-Sammelbestellungen, Schnitt- und Veredelungskursen, Vorträgen und Exkursionen erstellen. In diesem Jahr sind die Gemeinden Jennersdorf, Litzelsdorf, Oberpullendorf, Mattersburg und Sigleß als Partnergemeinden Teil des Projekts.

Zum anderen sollen im Zuge des Projekts auch private Gartenbesitzer beraten und unterstützt werden. Der Verein möchte hier Streuobstbesitzer motivieren, ihre Früchte zu verwerten, damit diese eine Wertschöpfung aus ihren Streuobstbeständen erzielen können.

Aktionen und Veranstaltungen in der Gemeinde Sigleß

Im April gab es in der Gemeinde Sigleß einen Obstbaum-Veredelungskurs, bei dem die Teilnehmer einiges zur Pflege der eigenen Bäume und zur Vermehrung der Lieblingssorten erfahren konnten. Im Mai wurden im Rahmen eines Vortrags mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf heimische Streuobstwiesen und Lösungsansätze diskutiert. Auch in der Volksschule Sigleß gab es einen Votrag zum Thema Streuobst mit anschließender Verkostung.

Am 14. September wird um 19 Uhr im Kulturhaus Sigleß ein Kochkurs zum Thema „Alte Obstsorten neu entdeckt - Obst kann mehr als Marmelade“ angeboten. Unter Anleitung des ausgebildeten Kochs Thomas Murlasits lernen die Teilnehmer altbewährte und neue Möglichkeiten, das Obst aus dem eigenen Garten zu genießen und länger haltbar zu machen.

Am 7. Oktober lädt der Verein Wieseninitiative zu einer Exkursion zum Thema „Streuobstwiesen mit anschließender Verkostung regionaler Streuobst-Produkte“ ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr vor dem Gemeindeamt. Schwerpunkt der Exkursion wird es sein, die nahegelegene Streuobstwiese zu erkunden von der Exkursionsleitung Neues über Ökologie, Pflege und Nutzung der Streuobstwiese zu erfahren. Anschließend ist eine Verkostung regionaler Produkte geplant.