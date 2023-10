Wiesen: Gemeinderat stimmt gegen Hotterabtretung

Zwischen den Gemeinden Wiesen und Bad Sauerbrunn gibt es länger rund um „Wiesen Nord“ Differenzen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Ortsteil der Erdbeergemeinde zugehörig, die Gemeinde Bad Sauerbrunn ihn gerne zu ihrem Besitz zählen. Nun nahm die Gemeinde Wiesen die Hotterabtretung als Tagesordnungspunkt bei der vergangenen Gemeinderatssitzung auf.

Mehrheitlich gegen Hotterabtretung

Laut Bürgermeister Matthias Weghofer gab es von Seiten Bad Sauerbrunn wieder einen Versuch, den Ortsteil „Wiesen Nord“ zu erwerben. Thematisiert wurde dies bei der letzten Gemeinderatssitzung. Bei dieser stimmten die Parteien im Gemeinderat darüber ab, ob der Hotter an die Kurgemeinde verkauft werden sollte. Lediglich drei von fünf Gemeinderäten der gemeinsamen Liste Wiesener Plattform und Unabhängige Grüne enthielten sich der Stimme, der restliche Gemeinderat stimmte gegen eine Hotterabtretung. „ Die Marktgemeinde Wiesen hält die gesamte Infrastruktur in dem Ortsteil „Wiesen Nord“ auf dem neuesten Stand“, erklärt Weghofer, „seit Jahrzehnten kümmern wir uns nun schon um die Anliegen und Wünsche der Ortsteilbewohner.“ Mit dem getroffenen Beschluss müsste die Hotterabtretung nun vom Tisch sein.

Laut Weghofer könnte jedoch eine Hintertür gefunden werden: Ihm zufolge möchte Bürgermeister von Bad Sauerbrunn Gerhard Hutter mit Unterstützung des Landeshauptmannes und der Burgenländischen Landesregierung an die Ertragsteile der Gemeinde Wiesen und auch die Teile von Pöttsching gelangen. Dies schreibt Weghofer der finanziellen Lage der Kurgemeinde zu, die Anfang des Jahres noch schwer verschuldet war. „Es soll umgehend eine einfach gesetzliche und verfassungsrechtliche Überprüfung unter Beibeziehung eines Anwalts in Auftrag gegeben werden“, so Weghofer, „die darüber Aufschluss gibt, welche rechtlichen Möglichkeiten Wiesen hat, wenn es zu einer, nicht vom Gemeinderat Wiesen zugestimmten Hotterabtretung kommen sollte.“ Zusätzlich werden bald neue Ortstafeln für den Teil „Wiesen Nord“ aufgestellt.

Bad Sauerbrunn benötigt „Wiesen Nord“ nicht als finanzielle Absicherung

Bereits in vorangegangenen Gesprächen erklärte Bürgermeister Gerhard Hutter von Bad Sauerbrunn, dass die Gespräche um den Ortsteil „Wiesen Nord“ seit langer Zeit bestehen und nichts Neues seien. Weiters weist er darauf hin, dass alles nach gesetzlichen Vorlagen abläuft. „Die gesetzliche Materie besagt, dass ein Hotter über Landesebene übertragen werden kann, sofern die betroffene Bevölkerung dazu befragt wurde und diese dafür ist“, erklärt Hutter, „und nichts anderes wird die Vorgangsweise der Gemeinde Bad Sauerbrunn sein.“ Laut Hutter hat die Kurgemeinde seit Jahren Probleme mit dem Kindergarten- und Schulgeld von der Gemeinde Wiesen. „Der zweite Teil des Kindergartengeldes, welcher um die 80 000 Euro beträgt, wäre bis spätestens Ende September fällig gewesen, bekommen haben wir ihn nicht“, so Hutter, „das ist jedoch jedes Jahr der Fall, letztes Jahr haben wir das Geld erst im Februar bekommen.“ Dass der Ortsteil „Wiesen Nord“ der finanziellen Lage von Bad Sauerbrunn helfen soll, weist Hutter konsequent ab. „Es geht hier nicht um einen finanziellen Aspekt“, berichtet Hutter, „sondern rein darum, wohin sich die Bevölkerung dazugehörig fühlt.“