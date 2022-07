Pfarrer Angelo feiert 15-jähriges Priesterjubiläum

Werbung

Im Rahmen der kürzlich abgehaltenen Sonntagsmesse fand die Angelobung der neuen Pfarrgemeinderäte und Pfarrgemeinderätinnen statt. Mit Stolz präsentierte Pfarrer Angelo sein neues „Team“, wobei das Interesse bei den Wahlen in Wiesen besonders hoch war. Mit 406 gültigen Stimmen gab es die höchste Wahlbeteiligung. Bei der Messe gab es auch den offiziellen Festakt für das 15-jährige Priesterjubiläum von Pfarrer Angelo.

Clerence Maria Angelo Rajaseelan wurde in Sri Lanka geboren, wo er bereits mit 13 Jahren mit dem Priesterseminar startete. Der Studienabschluss für Philosophie folgte in Rom und das Studium der Theologie absolvierte er in Wien, die Weihe zum Priester erhielt er in Eisenstadt am 29. Juni 2007.

Auch Bürgermeister Mathias Weghofer (r.) gratulierte Pfarrer Angelo zum Jubiläum. Foto: BVZ

Pater Angelo war bereits in zehn burgenländischen Gemeinden aktiv, darunter war er zwei Jahre in Mattersburg als Pfarrpraktikant und Diakon tätig – aus dieser Zeit war ihm die Gemeinde Wiesen bereits vor seiner Amtseinführung in der Erdbeergemeinde im vergangenen Jahr bekannt.

Pfarrgemeinderat Walter Huber hielt die Festansprache im Rahmen der Messe. „Ein kurzer Zwischenstopp soll auf diesem Weg nicht unerwähnt bleiben. Pfarrer Angelo hat das Leben auch von einer anderen Seite kennengelernt. Er hatte als Personalmanager für zwölf Firmen in Sri Lanka kurze Zeit mit vielen Menschen zu tun, aber sein Leben als Priester bei den Menschen zu sein, war ihm in die Wiege gelegt...

Sehr geehrter Herr Pfarrer – deine Worte ‚Ich liebe die Menschen und bin gehorsam‘ haben wir Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgememeinderäte in den letzten Wochen und Monaten erfahren, vor allem den starken Glauben, den du in dir trägst und die innige Beziehung zu Gott, die du täglich im Gebet mit der Kirche lebst. Deine Predigten haben so eine klare Botschaft für uns alle, die den Gottesdienst besuchen.“

