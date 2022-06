Polizei sucht Auto-Brandstifter

Werbung

In der Nacht auf Mittwoch ging bereits das dritte Auto in der Gemeinde in Flammen auf, die Untersuchung der Brandursache habe erneut Brandstiftung ergeben, erklärte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Los ging die Serie am 23. Mai, am 29. Mai brannte der zweite und nun der dritte Pkw spät nachts, wie auch der "Kurier" berichtete. Die Wagen seien immer ordnungsgemäß vor den Gebäuden abgestellt gewesen, sie befanden sich alle im Umkreis von nur 20 Metern in der Nachbarschaft.

Die Polizei fährt zur Zeit in der Ortschaft verstärkt Streife, meinte der Sprecher. Auch die Bevölkerung sei aufgerufen, aufmerksam zu sein und etwa auf Geräusche in der Nacht zu achten.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.