Vandalen bei Festival-Location: Unbekannte sprengten Tür mit "Böller"

Auf die Tat aufmerksam gemacht wurde Wiesen Festivals-Chefin Juliane Bogner von der Polizei am Sonntagvormittag.

„Ein Spaziergänger entdeckte die Zerstörung am Sonntagvormittag. Er rief bei der Polizei an, die uns dann informierte“, berichtet Juliane Bogner. Die Auswertung der Überwachungskameras zeigten, dass der Vorfall am Samstag um 22.15 Uhr geschah. Der darauf zu sehende Feuerball zeugt von einem Sprengkörper mit enormer Explosionskraft. „Die Polizei hat uns mitgeteilt, dass der ‚Böller‘ der Kategorie 4 zuzuordnen sei“, so Hans Peter Bogner. In diese Kategorie fallen Feuerwerksköper, die eine große Gefahr darstellen. Hierzu zählen unter anderem die klassichen Zylinder- und Kugelbomben, als auch große Raketen.

„Wenn so etwas zu Sylvester passiert, kann man das ja noch halbwegs verstehen“, so Hans Peter Bogner, der den Schaden auf zwischen 4.000 und 5.000 Euro einschätzt.

