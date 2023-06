Forchtenstein: Entgegenwirkung der Überschwemmungen am Mobilheimplatz

Im Rahmen einer durchgeführten Überprüfung konnte ein wichtiger Schritt in Richtung des Hochwasserschutz-Programmes am Heidbach und am Stausee Forchtenstein gemacht werden. In der Vergangenheit gab es immer wieder Problemen mit Überschwemmungen am Mobilheimplatz Forchtenstein, da bei etwas mehr Niederschlag das Wasser beim Stausee sofort „überging“ und den darunterliegenden Platz überschwemmte. Um diesen Vorfällen entgegenzuwirken, wurde nun ein Hochwasserschutz-Projekt gemeinsam mit der Wildbachverbauung gestartet.

Verlegung neuer Rohre und Bau einer Mauer

Letzte Woche fand im Zuge des weiteren Verfahrens eine Projektüberprüfung statt, in der die Finanzierungspunkte abgeklärt werden konnten: Für das gesamte Projekt wird eine Investition von 2,15 Millionen Euro durch den Bund, das Land Burgenland und die Gemeinde Forchtenstein gemacht. Davon werden 13 Prozent von der Gemeinde Forchtenstein bezahlt, 30 Prozent werden von dem Land Burgenland übernommen, der Rest wird von dem Bund abgedeckt. Folgendes soll mit diesem Geld errichtet werden: Momentan gibt es ein Basisrohr am Einlauf des Stausees, über welches Wasser abfließt. Hier soll nun noch ein Bypass, also ein weiteres Rohr, hinzugefügt werden, sodass größere Wassermassen direkt in den Heidbach befördert werden können. Sollte dieser Abfluss jedoch nicht ausreichend sein, soll noch eine zweite zusätzliche Absicherung vor Überschwemmungen unterhalb des Stausees errichtet werden. Unter der jetzigen Staumauer wird eine weitere Mauer hinzukommen, die die restlichen überzähligen Wassermassen wieder in den Heidbach leitet. Damit auch der Heidbach mit dem hinübergeleiteten Wasser kein Problem bekommt, werden die alten Rohre, die bisher das Wasser des Heidbaches unter dem Mobilheimplatz wegtransportiert haben, durch neue, größere Rohre ersetzt. Mit Hilfe dieser Maßnahmen sollen die Mobilheime künftig vor Überschwemmungen geschützt werden.

Bürgemeister Alexander Rüdiger Knaak, Sektionsleiter Christian Amberger und Bauleiter Stephan Vollsinger von der Wildbachverbauung betonten, dass nach umfangreicher technisch komplexer Planung jetzt eine Lösung gefunden werden konnte, die nachhaltig Schutz bietet und auch wirtschaftlich umsetzbar ist. Laut ihnen sollen mit dem Projekt rund 100 Baulichkeiten, 1 000 Meter Verkehrswege und die sonstigen Infrastrukturen der Gemeinde vor Hochwässern geschützt werden. Die Bauarbeiten am Stausee selbst werden Anfang Oktober beginnen, die Arbeiten werden in Bauetappen bis ins Jahr 2025 überwiegend außerhalb der Saison durchgeführt.

