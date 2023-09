Neugeborenen-Treffen in der Stadbücherei Mattersburg

Das Neugeborenen-Treffen war für die Ortschefin un die Büchereileiterin eine gute Gelegenheit, die jüngsten Erdenbürger in der Stadt willkommen zu heißen und gab den Familien außerdem eine gute Gelegenheit, sich miteinander zu vernetzen. „Wir freuen uns, dass so viele Eltern die Einladung angenommen haben. Mit einem sehr guten Bildungs- und Betreuungsangebot und vielen Freizeitangeboten und Spielplätzen für Kinder ist die Stadtgemeinde Mattersburg seit jeher eine kinderfreundliche Stadt. Das spiegelt sich auch in der großen Zahl an Neugeborenen in Mattersburg und Walbersdorf wieder“, so Schlager.