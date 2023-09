David gegen Goliath oder: Rosalia versus Provence

Mit einer Fläche von 241 Hektar die Weinregion Rosalia DAC die kleinste aller österreichischen DAC Gebiete. Dass Größe aber nicht proportional zu Stärke, Cleverness, Einfallsreichtum oder Selbstbewusstsein sein muss, belegen unzählige Vorbilder aus Realität wie Fiktion. Anton Piribauer zieht das klassische Beispiel aus dem Alten Testament heran: „David gegen Goliath“. Seine Botschaft, die er mit seinen sieben Winzerkollegen am Schwarzenbergplatz mit stolzer Brust verkündete: „Wir Winzer der Weinregion Rosalia DAC starten eine Aufklärungskampagne mit dem Ziel, ein für alle Mal festzuhalten, dass der Ursprung des Rosé und auch seine große Zukunft in der Rosalia liegen – und nicht etwa in der Provence, wie viele immer noch glauben.“ Die Aufmerksamkeit war ihnen dadurch jedenfalls sicher.

Qualitativ sind wir durchaus ebenbürtig.“ Anton Piribauer, Obmann des Weinbaugebiets Rosalia DAC

Roséweine sind im Bezirk kein neuer Trend, sondern haben eine lange Tradition: „Seit Generationen wird in der Region Rosé produziert“, sagt Anton Piribauer. „Ich muss nur meinen Vater fragen, der es auch wiederum von seinem Vater und Großvater weiß. In den 80er Jahren war sogar ein Roséwein der Domaine Pöttelsdorf Salonsieger beim Österreichischen Weinsalon.“ Rosé wurde also gefühlt schon immer hergestellt, zwischenzeitlich ist er in der Produktion und vielleicht auch in der Beliebtheit allerdings ein wenig ins Hintertreffen geraten. „In den vergangenen fünfzehn Jahre sind bei uns Roséweine aber wieder sehr stark im Kommen“, so Anton Piribauer. Wenn schon nicht weltweit, so doch in Österreich hat die Weinregion Rosalia DAC durchaus den Anspruch, als Ursprung des Rosé zu gelten.

Markus Kurz von der Domaine Pöttelsdorf und Anton Piribauer vom Weingut Piribauer in Neudörfl und zugleich Obmann des Weinbaugebiets Rosalia DAC machten sich startklar für die Demo in Wien. Foto: Christian Mikes

Für die Provence, das gesteht Piribauer im Nachgang ein, sei man natürlich im internationalen Weinmarkt kein Konkurrent, daran wir wohl auch die Demo-Aktion nichts ändern. „Qualitativ sind wir aber durchaus ebenbürtig.“

Seit Februar 2023 ist „The Origin of Rosé" am Markt

Bereits im Februar 2023 präsentierten die acht Winzer ihren Rosalia DAC Blaufränkisch Rosé „The Origin of Rosé“, der von den Rosalia Winzern unter gemeinsamer Aufmachung auf den Markt gebracht wurde.. „The Origin of Rosé“, erklärt Anton Piribauer „ist ein reiner Blaufränkisch. Das ist wichtig und unser Alleinstellungsmerkmal.“ Dadurch ergebe sich eine eigene Aromatik und Würzigkeit. „Es ist komplexer Rosé, ein ernsthafterer Rosé, der ein guter Speisenbegleiter ist und nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter genossen werden kann.“

Demo fand viel Interesse und Zuspruch bei Passanten

Dafür habe man sich eigens ein paar Qualitätsstandards und Produktionsrichtlinien auferlegt. „Eben das, was ich zuvor gesagt habe, dass es nur ein Blaufränkisch sein darf. Aber auch, dass alle acht Winzer die jeweiligen Weine verkosten und ihr Okay geben müssen, bevor sie auf den Markt kommen.“ Der kommende „Origin of Rosé“ wird frühestens im Jänner erscheinen, muss Anton Piribauer alle, die schon gespannt darauf warten, noch ein wenig vertrösten.

Die Demonstration am Schwarzenbergplatz in unmittelbarer Nähe der Französischen Botschaft fand übrigens großes Interesse und Zuspruch von Passanten. „Wir kamen mit einigen Leuten ins Gespräch, unter anderem auch mit französischen Touristen und alle fanden es recht spaßig und witzig und nahmen es locker auf.“

Anton Piribauer legt seinen Standpunkt dar. Foto: Christian Mikes

Geschichte und Jetzt:

Seit mehr als 2.500 Jahren wird in der Region Rosalia Wein kultiviert. Das haben archäologische Funde bestätigt. Schon die Kelten erkannten die Vorteile des besonderen Klimas und der fruchtbaren Böden, wird auf der Webseite der Weinregion Rosalia DAC auch ein wenig auf die Historie des Weinbaus im Bezirk eingegangen. Eine Besonderheit der Region stellt der Rosé dar, ist er doch unter den österreichischen Weinen der einzige DAC Rosé.