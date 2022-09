Mattersburg: Neue Unternehmen in der Bezirkshauptstadt

Bürgermeisterin Claudia Schlager stattete den neuen Unternehmen "Sunsara Naturzauber" (zu finden in der Michael Koch-Straße 14), "De Luxe Barbershop" (Michael Koch-Straße 16), "Styling Lounge Melanie" (Gustav Degen-Gasse 10) und dem "Haydnbräu" als neuen Gastronomiebetrieb im Kulturzentrum Mattersburg einen Willkommens-Besuch ab. . "Arbeitsplätze sollen durch verschiedene Maßnahmen in unserer Gemeinde auch langfristig sichergestellt werden. Wir sind in Mattersburg stets bemüht, neue Unternehmen und Fachkräfte anzulocken", so Bürgermeisterin Claudia Schlager.

