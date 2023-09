35 Jahre Gastfreundschaft in Mattersburg in der Pizzeria Taverna

Seit 1988 gibts nun die Pizzeria Taverna in Mattersburg in der Michael Koch-Straße 30. Vor Kurzem gratulierten Wirtschaftsbund Direktor Ulf Schneller und Christian Schriefl der Unternehmerin Danica Mikulasek und ihren Neffen Marko Markicevic. „Seit 35 Jahren gibt es nun schon Pizzen von „Dana“ in der Pizzeria Taverna in Mattersburg und sie schmecken gleich gut wie am ersten Tag", lobt Ulf Schneller die Unternehmerin anlässlich eines kleinen Umtrunks und wünschten „Dana“ und ihrem Neffen Marko weiterhin viel Gäste.