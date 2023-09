Regionallstelle Mattersburg besuchte Pfister Pflaster

Die Firma Pfister Pflaster besteht seit dem Jahr 2000 in Wiesen, damals hat sich Richard Pfister nach langjähriger Tätigkeit in der Baubranche selbstständig gemacht. Schnell wurde ein Lageplatz in Breitenau gefunden und die Firma nahm ihre Tätigkeit in der Gestaltung der Außenanlagen wie etwa Pflasterungen, Asphaltierungen, Einfriedungen und vieles mehr auf. Im Jahr 2006 wurde in Wiesen das Büro gebaut und im Jahr 2013 trat Martin Pfister in den Betrieb ein.

Das Unternehmen hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen hervorragenden Ruft erarbeitet und ist in Burgenland, Niederösterreich und in Wien tätig, so die Vertreter der Wirtschaftskammerregionalstelle bei einem Besuch. Heute zählt der Betrieb 16 Facharbeiter die nicht nur bestens ausgebildet sind, sondern sich auch mit viel Engagement um die Anliegen ihrer Kunden kümmern.