Tischlerlehrlinge-Landesbewerb: Neudörfler Office Systems räumte ab

Beim Landeslehrlingswettbewerb der Tischler in der Berufsschule in Pinkafeld wurden die besten Lehrlinge des jeweiligen Lehrjahres gekürt und die Lehrlinge von Neudörfler Office Systems zeigten starke Leistungen: Leon Lanz (erstes Lehrjahr) landete am zweiten Platz, Lukas Frisch (drittes Lehrjahr) und Nicole Syrinek (viertes Lehrjahr) gewannen in ihren Kategorien. Die Gewinner vertreten das Burgenland beim Bundeslehrlingswettbewerb in Linz.

„Die Leistungen, die beim Lehrlingswettbewerb in Pinkafeld gezeigt wurden, sind ein Beweis für den guten Standard der Ausbildung in den burgenländischen Lehrbetrieben. Wir sind stolz auf unsere Lehrlinge und auf unsere Lehrbetriebe. Danke für die Ausbildung der Fachkräfte von morgen!“, zeigt sich Landesinnungsmeister Christoph Grünwald begeistert.

