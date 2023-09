Pöttelsdorfer Firma Austria Pet Food erweitert ihre Geschäftsführung

Andreas Obermayr wird nun ab Anfang Oktober die Pöttelsdorfer Firma Austria Pet Food als zweiter Geschäftsführer gemeinsam mit Bernd Berghofer führen.

Der gebürtige Vorarlberger war zuletzt als Geschäftsführer für die Firma „Griesson - de Beukelaer Österreich“. Hier war er unter anderem für den nationalen Vertriebsbereich und das Exportgeschäft an die angrenzende CEE-Region zuständig. Davor war er bei Römerquelle und Coca-Cola in verschiedenen Positionen im Bereich des Vertriebs tätig.

„Ich freue mich wirklich sehr, dass es uns gelungen ist, mit Andreas Obermayr einen absoluten Fachmann der österreichischen Konsumgüterbranche für uns zu gewinnen. Mit all seiner Kompetenz und Erfahrung wird er einen wesentlichen Beitrag bei der Weiterentwicklung der Austria Pet Food zu einem der führenden europäischen Pet Food Produzenten leisten“, so Geschäftsführer Bernd Berghofer.

Auch Andreas Obermayr zeigt sich über seine neue Aufgabe begeistert. „Austria Pet Food hat sich seit der Gründung unheimlich schnell zu einem wichtigen und dynamischen Anbieter von Tiernahrung in Zentraleuropa entwickelt. Wir haben sehr viel vor und ich freue mich sehr, dass ich zum weiteren Wachstum und Erfolg des Unternehmens beitragen kann“, so der zweite Geschäftsführer.

Vor zehn Jahren hat die Firma „Austria Pet Food“ die Produktion von hochwertiger Nasstiernahrung in Dosen im neu errichteten Werk in Pöttelsdorf aufgenommen. Seit damals wurden beinahe 1 Milliarde Dosen abgefüllt und in der ganzen Welt verkauft. Heute zählt das Unternehmen zu den Vorzeigeindustriebetrieben des Burgenlands.

Im heurigen Jahr wurde ein Umsatz von rund 52 Millionen Euro angestrebt. Am Standort in Pöttelsdorf sind mittlerweile auch knapp 100 Mitarbeiter beschäftigt. Hinter der Firma „Austria Pet Food“ steht eine Investorengruppe bestehend aus der Athena Burgenland Beteiligungen AG, der Pet Food Holding GmbH & Co KG, Herrn Otto Bruckner, der Mühldorfer Nutrition AG und dem Management.