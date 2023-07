Anrainerin fordert Sichtschutz zu ihrem Garten

Neue Bauobjekte in der unmittelbaren Nachbarschaft erzeugen häufig Abwehrhaltungen bei den Ansässigen. Nicht nur die Zeit während den Bauarbeiten kann anstrengend sein, auch danach muss gelernt werden mit der Veränderung zu leben, die das neue Haus oder die neue Wohnungsanlage mit sich bringt. Genau vor dieser Herausforderung steht derzeit eine Anrainerin, die durch den Bau der EBSG ihre Lebensqualität deutlich vermindert sieht. „Eigentlich ist es eine bodenlose Frechheit und Gemeinheit, in einem verbauten Gebiet mit Einfamilienhäusern, solche hässlichen Klötze mittendrin zu bauen. Jemand, der sich so etwas ausdenkt, hat nur mehr Euro-Scheine vor den Augen und der Verstand ist abhanden gekommen“, meint die Anrainerin. Zu ändern ist es nicht mehr, damit hat sie sich bereits abgefunden. Die beiden Häuser stehen bereits weitgehend.

„Wenn ich von der Sauna raus komme, kann ich mich in Zukunft sozusagen auch gleich auf die Straße stellen, weil die Nachbarn freien Blick haben. Anrainerin

Jetzt möchte sie zumindest noch eine Minimalkompromiss für sich durchsetzen, nämlich die eines Sichtschutzes, der ihren Garten von den Wohnungen abschottet. „Mir wurde von der EBSG Anfang Juni versprochen, dass mich jemand innerhalb einer Woche diesbezüglich anruft. Passiert ist aber zunächst nichts.“ Die Anrainerin hat in ihrem Garten eine Sauna, einen Schwimmteich und hält sich dort natürlich auch gerne – insbesondere während den Frühlings- und Sommermonaten – auf. „Wenn ich von der Sauna raus komme, kann ich mich in Zukunft sozusagen auch gleich auf die Straße stellen, weil die Nachbarn freien Blick haben. Im Schwimmbereich, wo eigentlich Entspannung möglich sein sollte, ist es damit nun auch vorbei.“

Die Anrainerin meint, dass zwischen einem verbauten Gebiet mit Einfamilienhäuser eigentlich keine Wohnhausanlagen (Grundstück dafür ist rot umrandet) errichtet werden sollten. Foto: google maps

Die Anrainerin hat schließlich jemanden von der EBSG zur Begutachtung in ihren Garten einladen können. „Zuerst wollte der Herr gar nichts machen. Ich habe aber darauf bestanden. Daraufhin sagte er, irgendwann nächstes Jahr, im Frühjahr, eventuell mit Pflanzen.“ Die Anrainerin gab diese Aussage an ihren Rechtsanwalt weiter. Dieser hätte geantwortet: „Aber wirklich nicht, bis zum Frühjahr wird nicht gewartet.“ Die Hausbesitzerin ist der Meinung, dass schon jetzt im Spätsommer oder im Herbst etwas unternommen werden soll, damit die Sache nicht weiter verschleppt wird.

Sichtschutz hätte bereits bei der Bauverhandlung beansprucht werden sollen

Bei der Bauverhandlung, bei der sie anwesend war, wurde ihr außerdem gesagt, dass angrenzend an ihre Terrasse die Parkplätze hinkommen würden. Jetzt stehe allerdings der Gebäudekomplex dort. Ob sie denkt, dass die Pläne geändert wurden? „Das weiß ich nicht, möglicherweise wurde es nur nicht gut kommuniziert. Ich hätte ja auch schon bei der Bauverhandlung etwas zum Sichtschutz gesagt, wenn ich das damals schon gewusst hätte.“

Von Seiten der EBSG heißt es, der Sichtschutz hätte schon bei der Bauverhandlung beansprucht werden sollen. Dort hätte es aber keine Anmerkungen gegeben. Bei den Plänen hätte sich hingegen nichts geändert, wird mitgeteilt. Ob ein Sichtschutz nun komme, müsse zunächst noch intern abgeklärt werden. Viel mehr will man zu dem Thema nicht sagen.