Terra Vie: Workshop rund um Wald & Gesundheit in Bad Sauerbrunn

Der Wald und unsere Gesundheit - immer häufiger wird thematisiert, dass diese beiden Themen sehr viel miteinander zu tun haben und im Einklang stehen. Auch Ing. Johannes Müller aus Bad Sauerbrunn möchte den Menschen mit seinem zweitägigen Workshop die Natur näherbringen.

Seit 2000 Waldpädagoge

Müller ist seit seiner Kindheit mit dem Wald auf das engste verbunden. „Ich und meine Brüder sind praktisch im Wald aufgewachsen“, erzählt Müller, „mir wurde meine Leidenschaft direkt in die Wiege gelegt.“ Bereits als Kind befasste er sich gemeinsam mit seiner Mutter und seiner Oma mit verschiedensten Heilkräutern und kam danach mit diesen im Alltag in Berührung. Für ihn war seit damals klar: Er selbst möchte auch in diesem Bereich arbeiten und die Menschen mit dem Wald zusammenführen. Seit dem Jahr 2000 ist er nun Waldpädagoge und gibt sowohl in den Hochschulen in Baden und Eisenstadt Lehrgänge und Vorträge im Bereich der Didaktik. Weiters gibt er Familienführungen durch den Wald und gibt dort sein Wissen über die Bäume und Pflanzen weiter. Zusätzlich hält er Lehrgänge zu dem Thema „Traditionelle europäische Naturheilkunde“ und arbeitet auch mit forstlichen Weiterbildungsanstalten zusammen. „In meiner ganzen Zeit in diesem Bereich habe ich sehr viele Erkenntnisse gewonnen“, erklärt Müller, „und von diesen berichte ich dann den Teilnehmern und Teilnehmerinnen in meinen Kursen und Workshops.“

„Terra Vie“ - zum vierten Mal in Bad Sauerbrunn

Sein zweitägiger Workshop von jeweils 9 Uhr bis 17 Uhr in Bad Sauerbrunn namens „Terra Vie“ findet heuer nun schon das vierte Mal statt. Dabei müssen Teilnahmekosten von 360 Euro bezahlt werden, um den Kurs besuchen zu können. „Das Thema Wald und Gesundheit ist riesig und wird meistens von vielen Menschen unterschätzt“, berichtet Müller, „in meinem Workshop weise ich auf die wichtigsten Punkte hin und mache das Ganze zusätzlich erlebbar.“ Wie Müller erklärt, hängt der Wald stark mit unserer Gesundheit und unserem Körper zusammen. „Allein wenn wir beschließen einen Spaziergang im Wald zu machen, schüttet unser Körper bereits Endorphine aus und wir kommen in Hochstimmung“, so Müller, „und nur eine Stunde im Wald reguliert unseren Blutdruck für die gesamte nächste Woche.“ Laut ihm ist der Waldboden allein schon ausschlaggend für unseren Körper: So wird unsere Fußreflexzone stimuliert, da wir die Unebenheiten und Beschaffenheit des Bodens durch unseren Schuh hindurchspüren. Dadurch werden laut Müller unsere inneren Organe anregt und beginnen zu arbeiten. Als weiteres Beispiel für die gute Wirkung des Waldes auf den menschlichen Körper führt er die Luft an:„ In der Waldluft befinden sich viele ätherische Öle, von beispielweise Nadeln, Harz oder Baumrinde. Diese Düfte versetzen uns in eine bestimmte seelische Lage, die unser Gedankenspiel und unseren Körper beruhigt und entspannt.“

Johannes Müller ist seit seiner Kindheit eng mit dem Wald verbunden. Foto: zVg., zVg.

Diese und noch viele weitere Weisheiten möchte Müller den Menschen in Erinnerung rufen und erklären. „Jedoch bleibt es nicht nur bei der Theorie, in all meinen Kursen wird das Gesagte auch immer ausprobiert und selbst erlebt“, erläutert Müller, „dabei werden so viele Aspekte aufgeriffen, dass für jeden etwas dabei ist.“ Interessenten und Interessentinnen gibt es immer viele, wie Müller erzählt. Auch beim Terra Vie in Bad Sauerbrunn finden sich immer wieder ungefähr acht bis fünfzehn Leute, die den Workshop besuchen. Die Rückmeldungen dabei sind laut Müller meistens äußerst positiv. „Eine Teilnehmerin hat mir erzählt, dass sie seit meinem Kurs in ihrer freien Zeit statt in die Shopping City nach Wien zu fahren, lieber in den Wald spazieren geht“, berichtet Müller, „wenn ich sowas höre, dann weiß ich, dass ich meine Aufgabe erfüllt habe.“