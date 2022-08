Würde FP-Stadtchef sein Tschürtz: Eigene, aber „blaue“ Liste bei Mattersburger Wahl

Bürgermeisterkandidat Johann Tschürtz. Foto: BVZ

Z ieht Hans Tschürtz in den Gemeinderat ein, so ist er mit der „Liste Johann Tschürtz - Vorwärts Mattersburg“ vertreten. Schafft er den Stadtchef, so fungiert er als FPÖ-Bürgermeister.