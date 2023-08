Therapiezentrum Kogelberg bietet auch weiterhin Wundmanagement an

Seit Anfang 2022 wird Wundmanagement über die Sozialen Dienste Burgenland angeboten. Dieser Dienst, der im Therapiezentrum Kogelberg in Draßburg zur Verfügung stand, wurde von den Sozialen Diensten nun im Pflegestützpunkt Schattendorf untergebracht. „Den Standort des Wundmanagements nach Schattendorf zu verlegen, ist für uns der logische nächste Schritt. Damit findet man am Pilotstützpunkt alles unter einem Dach – die Tagesbetreuung, Wohnen im Alter sowie die Mobile Hauskrankenpflege. Und jetzt eben auch das Wundmanagement. So können Synergien genutzt wurden“, betonte Soziallandesrat Leonhard Schneemann bei einem Besuch der neuen Räumlichkeiten in der Grenzgemeinde. Die Einrichtung in Schattendorf ist eine von zwölf dieser Art im Burgenland. Die Behandlungskosten werden bei Rezeptgebührenbefreiung zu 100 Prozent, ohne Rezeptgebührenbefreiung zu 50 Prozent übernommen. Diese Unterstützung des Landes gibt es ausschließlich für die WundmanagerInnen, die bei den Sozialen Diensten tätig sind. PatientInnen können sich jederzeit unter folgenden Kontaktdaten melden und Termine vereinbaren: 0664/78016610 oder wundmanagement@bup-burgenland.at.

Nicht sonderlich erfreut über diese Entwicklung zeigt sich die selbstständige Wundmanagerin Simone Knopf, die Gründerin und Leiterin des Therapiezentrums Kogelberg im nahen Draßburg, in dem weiterhin ebenfalls Wundmanagement angeboten wird: „Ich ärgere mich, denn in den Medien wird die Situation nun so kolportiert, als gäbe es uns in Draßburg nicht mehr. Das ist rufschädigend!“

Seit 2022 hat das Land die Förderungen für freiberufliche WundmanagerInnen eingestellt. Ab damals wurden diese nur noch über den Sozialen Dienst Burgenland vergeben. „Wir haben ein Jahr lang für den Sozialen Dienst gearbeitet und mussten feststellen, dass es einige Einschränkungen auf der Qualitätsebene gab, die wir so nicht stehen lassen wollten. Deshalb kündigten wir den Vertrag mit Februar diesen Jahres und sind seither wieder freiberuflich als Wundmanagerinnen tätig“, so Knopf.

Die Leiterin fährt fort: „Die Sozialen Dienste Burgenland übersiedelten nach Schattendorf, wo, soviel ich weiß, noch gar keine Infrastruktur für Wundmanagement bereitstand. Keiner unserer PatientInnen ist von uns weg und nach Schattendorf zur Behandlung gegangen. Unsere PatientInnen können ihre Behandlungskosten bei der Gesundheitskasse einreichen und steigen somit kaum teurer aus, als wenn sie ihre Behandlungen bei den Sozialen Diensten machen.“

Simone Knopf und Tanja Trimmel vom Wundmanagement im Therapiezentrum Kogelberg, in dem auch moderne Therapiemethoden wie Laserbehandlung und Kaltplasmatherapie angeboten werden, machen bei Bedarf auch Hausbesuche. „Denn eine Krankheit kennt keine Dienstzeiten“, so Knopf. Weiters stehen im Draßburger Zentrum auch noch Physiotherapie, Heilmassage und ab Herbst auch wieder Bewegungseinheiten wie Yoga, Seniorenturnen und Ladys-Fit-Stunden wie Bauch, Beine Po zur Verfügung. Im Fitnessstudio mit medizinischen Trainingsgeräten können 50plus-PatientInnen wie bei einer Reha oder einer Kur unter Anleitung von professionellen TrainerInnen an Geräten trainieren. Dieses Studio hat Montag bis Freitag geöffnet und die PatientInnen können ihre Trainingszeit frei wählen.