Yoga mit Alice: „Find your balance“

Yoga stammt ursprünglich aus Indien und ist eine philosophische Lehre, die aus einer Reihe von geistiger und körperlicher Übungen besteht. Außerdem gibt es nicht nur das eine Yoga - diese Kunst setzt sich aus vielen verschiedenen Praktiken zusammen, bei der jede einen anderen Schwerpunkt behandelt. Seit nunmehr 15 Jahren praktiziert die gebürtige Wienerin Alice Bounouira Yoga und ist immer noch restlos begeistert von ihrem Hobby.

Pöttsching im Vinyasa-Flow

Mittlerweile ist Alice Bounouira 57 Jahre alt und in Pöttsching zuhause. Ihre Eltern besaßen schon immer ein Haus am Pöttschinger See und so verbrachte sie auch als Kind viele Tage im Burgenland. Je älter sie wurde, desto größer wurde ihre Liebe zu der Gemeinde Pöttsching, weshalb sie auch beschloss, diese Gemeinde zu ihrem Hauptwohnort zu machen. Beruflich gesehen ist Bounouira im Bereich der Pharmazie und Gesundheitswesen tätig und wird auch bald mit einer Tätigkeit in diesem Themenbereich in Eisenstadt beginnen. Ihre Leidenschaft zu Yoga hat sie aus Wien mitgenommen. „Ich bin Mitglied im Seeverein in Pöttsching“, erzählt Alice Bounouira, „und habe vor vier Jahren beschlossen, dass ich mit Yogastunden meinen Beitrag zu dem Seeverein leisten kann.“ In dieser Zeit hat sie sich eine eigene Yoga-Community aufgebaut, mit der sie im Sommer jeden Sonntag um zehn Uhr am Vereinssportplatz am Pöttschinger See trainiert. Dieser Kurs geht von Juni bis September und kostet für Vereinsmitglieder fünf Euro, für Nicht-Mitglieder neun Euro.

In ihrem Kurs behandelt sie eine Technik, die sich „Vinyasa-Flow“ nennt. Bounouira erkannte bereits vor Jahren, dass ihr diese Art von Yoga am meisten zusagt und Spaß macht. Anders als bei anderen Praktiken geht es bei dem Vinyasa-Flow um das Zusammenspiel von der Atmung und dem Rhythmus einer Musik, die bei dieser Art des Yogas essentiell ist. „Es ist eine Art Tanz, bei der Bewegung und Atmung im Gleichklang sein sollen“, erklärt Bounouira, „der Rhythmus des jeweiligen Liedes gibt praktisch das Atemmuster vor und so entsteht ein ästhetischer Tanz.“ Die Lieder selbst wechselt sie natürlich ständig und Bounouira sucht sich - ganz nach ihrer Laune - spontan passende Lieder für ihre kommenden Yogastunden aus. Von klassischer Musik bis hin zu Blues ist da alles dabei. Eine typische Stunde sieht wie folgt aus: Zuerst wird der Körper aufgewärmt und ein ausgiebiges Strechting ausgeführt, danach kommt 90 Minuten lang ein Muskeltraining an die Reihe. Dabei behandelt Bounouira unterschiedliche Schwerpunkte wie zum Beispiel Hüfte, Arme, Beine oder Gesäß - ganz darauf abgestimmt, worauf die Teilnehmer mehr wert an dem Tag legen.

Yoga ist ein Weg

Für sie selbst handelte es sich bei Yoga absolut nicht um Liebe auf den ersten Blick. Im Gegenteil, Bounouira brauchte mehrere Anläufe, um in diese Lehre einzutauchen. „Die allererste Yogastunde war schrecklich für mich“, berichtet sie, „erst als ich die Form des Vinyasa-Flows entdeckt hatte, habe ich Feuer gefangen und das ließ mich seither nicht mehr los.“ Bounouira beschreibt Yoga generell als einen Weg, den man beginnt zu gehen, jedoch nie endet. „Es gibt so viele verschiedenen Techniken und Praktiken zu lernen und zu beherrschen, die alle für unseren Körper wichtig sind“, so Bounouira, „es gibt bestimmte Praktiken, die sind wichtig für die Gesundheit, andere für die Mentalität und wieder andere für die Bewegung.“ Nachdem sie die Grundausbildung für Yoga absolviert hatte, besuchte Bounouira noch viele weitere Kurse um ihre Yogakenntnisse zu erweitern. Momentan beschäftigt sie sich mit TCM-Yoga, bei dem es sich um die chinesische Medizin handelt. „Wenn man die Übungen nicht richtig ausführt, kann man beim Yoga wirklich viel falsch machen und sich verletzen“, so Bounouira, „jedoch kann es bei richtiger Ausführung sehr viel helfen.“

Wenn man einmal Feuer fängt, dann lässt es einen nie wieder los. Alice Bounouira

Diese Erfahrung durfte sie selbst schon einmal erleben. Vor ein paar Jahren hatte Bounouira einen schweren Skiunfall und zog sich eine Knieverletzung zu. Die Diagnose der Ärzte: Sie wird ihr Knie vermutlich nie wieder richtig abbiegen können. Davon ließ sich Bounouira jedoch nicht entmutigen und so begann sie, spezifische Übungen aus dem therapeutischen Yoga-Bereich für ihr Knie zu machen. Zwei Jahre dauerte es, letztendlich aber schaffte sie es und kann ihr Bein nun wieder genau wie vorher abbiegen. „Yoga ist extrem wichtig für unseren Körper und hält uns fit“, meint Bounouira, „wenn ich mich morgens vor meinem Haus auf den Steg setze, frage ich mich: Was brauche ich heute? Und dann mache ich Übungen für meinen Rücken oder vielleicht zur Entgiftung, weil ich gestern Abend aus war.. Es gibt für alles eine Yogaübung!“ Diese Botschaft ist ihr besonders wichtig. Deswegen möchte sie auch den Sommerkurs dieses Jahr verlängern und nicht im September stoppen. „In Zukunft möchte ich meinen Kurs auch im Winter halten“, erklärt Bounouira, „eine meiner Kolleginnen hat einen Indoorraum, den sie uns zur Verfügung stellen würde, deswegen denke ich, dass das Projekt sehr realistisch ist.“ Ihr Kursangebot wird sich also in nächster Zeit beachtlich erweitern. „Ich lade natürlich alle ein, zu unserer Gruppe hinzuzustoßen“, so Bounouira, „Yoga ist ein Weg, den jeder gehen kann.“