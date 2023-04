Nahversorger Xaver Groiss: „Ein Jahr lang schau ich mir das noch an“

Werbung

Bereits seit sechs Jahren wird der Nah und Frisch in Zemendorf-Stöttera von Franz Xaver Groiss geführt. Seitens der Gemeinde bekommt er seit der Eröffnung einen Mietzuschuss. Zur der genauen Höhe des Mietzuschusses, wollte der Bürgermeister keine Stellungnahme abgeben.

Bei der letzten Gemeinderatssitzung in Zemendorf-Stöttera wurde beschlossen, dass diese Förderung weiterhin bestehen bleiben soll. Dadurch möchte die Gemeinde auch sicherstellen, dass der Nahversorger im Ort erhalten bleibt, aber die Teuerung und die Energiekrise stellen dennoch eine große Herausforderung in der heutigen Zeit dar. „Wir möchten natürlich, dass die Nahversorger in der Gemeinde bestehen bleiben. Die Geschäfte sind oft auch ein Ort der Begegnung“, so Bürgermeister Herbert Pinter. Deshalb verschenkt die Gemeinde, unter anderem zur Geburt, 40€-Gutscheine, die bei den Nahversorgern im Ort eingelöst werden können, um die Bevölkerung so zum Einkaufen im Ort zu motivieren.

Energiepreise sind eine große Kostenbelastung

„Die Preise sind jetzt wieder retour gegangen, aber trotzdem ist es noch viel zu viel“, erklärt Franz Xaver Groiss. Um die Kosten so niedrig wie möglich zu halten, setzt er auch bereits selbst energiesparende Maßnahmen im Geschäft. So hat er energieintensive Geräte ausgeschaltet und LED-Sparlampen montiert. „Dadurch kann ich in etwa 20% einsparen“, meint Groiss.

Bereits im Jänner gab es Gespräche mit dem Nah&Frisch-Eigentümer Franz Xaver Groiss (5. v. l.) über den notwendigen Erhalt der Nahversorger in der Gemeinde. Foto: BVZ, Petra Ganzwohl

„Wenn die Leute die Nahversorger erhalten wollen, sollten die Kunden auch mehr hier einkaufen gehen. Vor allem Gemeinde, Land und Bund sind hier gefordert. Es heißt vom Bund seit Dezember, dass es eine Förderung geben wird, aber bis heute ist da noch nichts beschlossen worden“, so Franz Xaver Groiss. Er befürchtet, dass wenn nichts unternommen wird, die Nahversorger aussterben werden. „Ein Jahr lang schau ich mir das noch an und wenn ich draufzahlen muss, dann muss ich sofort zusperren “, meint er über die Zukunft des Nah-und-Frisch-Geschäftes in Zemendorf-Stöttera.

