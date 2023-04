Baumpflanz-Aktion für die Neugeborenen

Vergangenes Jahr wurde die erste Baumpflanz-Aktion für den „Jahrgangsweg“ in der Gemeinde durchgeführt. Heuer ist der „Baum des Jahres“ die Rotföhre und am vergangenem Wochenende wurde der Baum in Zemendorf-Stöttera gesetzt. Die Gemeinde führte die Baumpflanz-Aktion ein, um die frisch gebackenen Eltern kennen zu lernen und um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Als Standort wurde dieses Mal die Holzbrücke gewählt, da sie eine Verbindung zwischen den zwei Ortsteilen Zemendorf und Stöttera und somit ein Symbol für die Vernetzung untereinander darstellt.

