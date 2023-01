„Fahr nicht fort, kauf im Ort“: Schwierige Zeiten für Nahversorger

Werbung

Ob die steigenden Preise, die Energiekrise oder die Lieferengpässe – Nahversorger in kleinen Gemeinden haben es zurzeit nicht sehr einfach.

Auch Franz Xaver Groiss, der nun seit sechs Jahren das Nah&Frisch Kaufhaus in Zemendorf-Stöttera führt, hat zu kämpfen. In seinem kleinen Geschäft bietet er Lebensmittel und frisches Gebäck, aber auch Partybrezen und Platten für Feiern an. „Ich drehe zurzeit an allen Rädchen, um das Geschäft zu erhalten. Mein Team und ich bemühen uns sehr, dass wir einen guten Mittelweg finden“, so Groiss.

Um möglichst viele Kosten zu sparen, wurden die Kühlgeräte ausgeschaltet, LED-Sparlampen montiert und die Heizung auf das Notwendigste reduziert.

Auch die Eigenmarke „Jeden Tag“ wird immer seltener gekauft. „Das zeigt, dass auch den Kunden und Kundinnen aufgrund der Inflation weniger im Börserl bleibt“, meint Franz Xaver Groiss. Der Eigentümer des Nah&Frisch Geschäftes hofft, dass die Kunden ihm auch in der momentanen Situation weiterhin die Treue halten und nach dem Motto „Fahr nicht fort - kauf im Ort“ weiterhin vorbeikommen.

