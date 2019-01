Vor Kurzem verkaufte die örtliche Freiwillige Feuerwehr ihr altes Tanklöschfahrzeug an die Feuerwehr Kéthely in Ungarn. „Unser Feuerwehrauto besaßen wir bereits 28 Jahre. Da es seine Laufzeit schon erreicht hatte und die Nutzungsdauer 25 Jahre beträgt, war es nun an der Zeit, das Tanklöschfahrzeug auszutauschen“, berichtet der Feuerwehrkommandant OBI Herbert Pinter. Durch Inserate in diversen Feuerwehrzeitungen und Anzeigen auf der Internetplattform „willhaben“ wurde das Tanklöschfahrzeug zum Verkauf angeboten. Auf Letztere stieß die Feuerwehr aus Kéthely und kaufte es für 13.500 Euro. „Das Feuerwehrauto wurde in Kéthely in Dienst gestellt und ist somit wieder einsatzfähig“, schildert der Feuerwehrkommandant.

Im April erhält die örtliche Feuerwehr ein neues Tanklöschfahrzeug im Wert von 340.000 Euro, wobei 80.000 Euro vom Land Burgenland und 120.000 Euro von der Gemeinde übernommen werden. Der Restbetrag, circa 140.000 Euro, wird von der Freiwilligen Feuerwehr sowie durch Spenden und Unterstützungen der Ortsbevölkerung finanziert.