Gemeinde beteiligt sich am Baukartellprozess

Nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs muss das Baukartellverfahren gehen Österreichs Branchenführer STRABAG trotz bereits aufgehängter Millionenstrafe neu aufgerollt werden. Auch die Gemeinde Zemendorf-Stöttera beteiligt sich am Verfahren und beschloss bei der letzten Gemeinderatssitzung des Abschluss des Prozessfinanzierungsvertrags.

Worum geht es beim Baukartell-Verfahren?

Das Baukartell war im Jahr 2016 durch die Bundeswettbewerbsbehörde aufgedeckt worden. Seither ermittelt auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen 850 Beschuldigte, darunter 135 Unternehmen wie etwa der Baukonzern STRABAG. Die Beschuldigten sollen über mehr als ein Jahrzehnt Preisabsprachen in rund 350 Vergabeverfahren getroffen haben. Der Schaden, der dabei entstanden ist, soll sich jenseits der 100 Millionen Euro befinden.

Die Rolle von STRABAG im Baukartell-Verfahren

Die STRABAG hat im Kartellverfahren vor der Bundeswettbewerbsbehörde als Kronzeugin fungiert, also volle Kooperation bei der Aufdeckung des Baukartells zugesagt und sich in seiner Kronzeugenerklärung verpflichtet, alles für das Verfahren Relevante offenzulegen, an der Aufklärung mitzuarbeiten und uneingeschränkt mit der Behörde zusammenzuarbeiten.

Dadurch hat das Kartellgericht dem Baukonzern eine geringere Geldstrafe auferlegt. Am 21. Oktober 2021 wurde dem Konzern per Beschluss des Kartellgerichts eine Geldstrafe in Höhe von rund 45,4 Millionen Euro auferlegt.

STRABAG-Verfahren muss nun erneut vor Kartellgericht

Die Bundeswettbewerbsbehörde hatte den Kronzeugenstatus der STRABAG in einem Rekurs beim Obersten Gerichtshof infrage gestellt und war damit erfolgreich. Das Kartellobergericht trage dem erstinstanzlichen Kartellgericht die Fortsetzung des Verfahrens gegen die STRABAG auf.

Die Bundeswettbewerbsbehörde hatte laut eigenen Angaben aufgrund neuer vorliegender Tatsachen und Beweismittel, eine gerichtliche Überprüfung des rechtskräftigen Beschlusses vom 21. Oktober 2021 hinsichtlich der vollständigen Einhaltung der Kooperationspflicht von STRABAG als Kronzeuge beim Kartellgericht beantragt. Das Kartellgericht wies den Abänderungsantrag der Bundeswettbewerbsbehörde jedoch mit Beschluss vom 20. Oktober 2022 zurück. Dagegen hatten die Bundeswettbewerbsbehörde und auch der Bundeskartellanwalt am 22. November 2022 Rekurs an den Obersten Gerichtshof als Kartellobergericht erhoben. Der Oberste Gerichtshof habe laut Bundeswettbewerbsbehörde nun den Rechtsmitteln mit Beschluss vom 25. Mai 2023 vollinhaltlich Folge gegeben und dem Kartellgericht die Fortsetzung des Verfahrens zum Abänderungsantrag unter Abstandnahme des gebrauchten Zurückweisungsgrundes aufgetragen.

Das Verfahren wird jetzt vor dem Kartellgericht fortgesetzt. Dort wird dann auch über eine entsprechende Geldbuße neu entschieden.

Zemendorf-Stöttera beschließt Prozessfinanzierungsvertrag bezüglich Baukartell

Bei der kürzlich stattgefundenen Gemeinderatssitzung in Zemendorf-Stöttera wurde vom Gemeinderat einstimmig der Abschluss des Prozessfinanzierungsvertrags mit LitFin Financing B. V. zur Geltendmachung möglicher Ansprüche aus der Zahlung von Preisaufschlägen für Bauvorhaben infolge des rechts- und wettbewerbswidrigen Verhaltens der Kartellanten beschlossen. Der Vertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann während der Anspruchsverfolgung nur aus wichtigen Gründen gekündigt werden.

„Die Anwaltskanzlei, die uns über den Gemeindeverbund informiert hat, meinte, dass es in den laufenden Verfahren vorkommen kann, dass wir betroffen sein könnten. Zwar nicht direkt, da wir mit diesen Baufirmen nicht gearbeitet haben, aber indirekt durch höhere Marktpreise“, erklärt Bürgermeister Herbert Pinter den Beschluss der Gemeinde. Daher hat der Gemeinderat beschlossen, den Prozessfinanzierungsvertrag abzuschließen.