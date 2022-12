Hunde werden teurer: Abgabe angehoben

Werbung

Einer der Punkte der Tagesordnung war die Hundeabgabe-Verordnung. In der Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Hundeabgabe zu erhöhen. Seit 1983 belief sich die Hundeabgabe auf 14,50 Euro. Damals waren das 200 Schilling.

Das Hundeabgabegesetz stammt aus dem Jahr 1949 und schreibt vor, dass jeder, der im Gemeindegebiet einen über drei Monate alten Hund hält, abgabepflichtig ist.

Die Höhe der Abgabe kann der Gemeinderat festsetzen. Gesetzlich ist allerdings vorgeschrieben, dass die Hundeabgabe nicht unter 14,50 Euro im Jahr betragen darf.

Befreiung von der Hundeabgabe

Befreit von der Hundeabgabe sind Hunde, die nachweislich zur Führung Blinder und zum Schutz hilfloser Personen verwendet werden oder Diensthunde der Bundespolizei oder des Bundesheers.

Auch Nutzhunde, die zur tiergestützten Therapie eingesetzt werden und hierfür ausgebildet worden sind, können von der Hundeabgabe befreit werden.

Investitionen seitens der Gemeinde

Der Gemeinderat hat sich in der Sitzung dazu entschlossen, die Hundeabgabe ab dem Jahr 2023 von 14,50 Euro auf 40 Euro pro Hund zu erhöhen. Dieser Entschluss wurde gefasst, weil die Gemeinde in den vergangenen Jahren viel in diesen Bereich investiert hat. So wurde vor drei Jahren beispielsweise seitens der Gemeinde auf einem gemeindeeigenen Grundstück in der Waldstraße eine circa 6000 Quadratmeter große Hundefreilaufzone errichtet. Die Benützung dieser Zone ist kostenlos und zeitlich unbegrenzt, führt Bürgermeister Herbert Pinter aus.

Auch stellte die Gemeinde Gratis-Hundekotsackerl zur Verfügung, um die Verunreinigung von Wegrändern und öffentlichen Plätzen zu verhindern. Diese können sich Hundebesitzer kostenlos im Gemeinderat abholen oder den an den Straßenlaternen montierten Spenderboxen entnehmen. Auch der Zeitpunkt der Abgabenpflicht wird geändert. Bisher war die Hundeabgabe immer Ende Jänner zu zahlen. Ab dem neuen Jahr ist sie bis zum 15. Februar zu zahlen.

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.