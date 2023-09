„Zentrum im Zentrum“ Mattersburger Kochstraße: Im Dezember sollen die Richtlinien „stehen“

Das Areal mit Blick von der Hirgengasse aus. Foto: Richard Vogler

D ie ÖVP will nun Bürgerbeteiligung mit Workshops für den Teilbebauungsplan. Die Gemeinde lädt am 4. Oktober zur Infoveranstaltung, SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager will die neuen Bebauungsrichtlinien noch diesen Dezember umgesetzt haben.

Am Donnerstag dieser Woche tagt der Mattersburger Gemeinderat und auch die Bebauungsrichtlinien für das geplante Großprojekt in der Michael Kochstraße - unter anderem soll dort das neue Rathaus erbaut werden - wird wieder Thema sein. Die ÖVP brachte für die Gemeinderatssitzung am 14. September den Tagesordnungspunkt „Teilbebauungsplan Neu mit echter Einbindung der Bevölkerung“ ein. „Die Bürgermeisterin wird darin aufgefordert, im Rahmen von gelebter Bürgerbeteiligung die Bevölkerung bei der Gestaltung des Teilbebauungsplans der Innenstadt aktiv im Rahmen von Workshops und dergleichen einzubinden und zu entsprechenden Veranstaltungen die Bevölkerung einzuladen“, wird in einer Presseaussendung von ÖVP-Obmann Thomas Haffer festgehalten. Ob der Tagesordnungspunkt auch beschossen wird, darf bezweifelt werden. Eine Infoveranstaltung für die Bevölkerung von Seiten der Stadtgemeinde wird jedoch auf jeden Fall umgesetzt. Kürzlich gab es ein Treffen zwischen der Stadtgemeinde, dem Planungsbüro AIR und einem externen Experten, bei dem „noch einmal alles von verschiedensten Blickwinkeln betrachtet wurde“, hielt kürzlich SPÖ-Bürgermeisterin Claudia Schlager fest. Die Erkenntnisse und den aktuellen Stand werden am 4. Oktober im Rahmen dieser Veranstaltung präsentiert. „Die Einladungen für diese Dialogveranstaltung für die Mattersburger gehen diese und kommende Woche per Post raus“, berichtete Schlager vergangene Woche. „Natürlich werden wir die eine oder andere Idee von dieser Veranstaltung aufnehmen. Man kann jedoch nicht erwarten, dass die gesamte Bevölkerung bei allem hier mitreden kann. Das Areal in der Kochsrtraße ist ja auch ein Privatgrundstück, es gehört der BWSG. Und der ganze Prozess dauert ja auch schon sehr lange. Wir bekommen im Rathaus immer wieder Anrufe mit der Frage, wann man endlich mit dem Bauen beginnt. Mein Ziel ist, dass es noch heuer bei einer Gemeinderatssitzung einen Beschluss gibt. Im Dezember sollen die neuen Richtlinien stehen. “ Zum Thema: Das große Areal in der Kochstraße stand im Besitz der Commerzialbank, mittlerweile ist die BWSG Eigentümer des Grundstücks. In Kooperation mit der Stadtgemeinde soll dort ein „Zentrum im Zentrum“ entstehen. Eckpunkte dabei sind das neue Rathaus, das Bezirkspolizeikommando samt Mattersburger Polizeiposten und die Sondereinheit „Schnelle Reaktionskräfte“. Eine Gastro-Einrichtung und Büro-Gebäude will man ebenso schaffen und viele Menschen ins Zentrum bringen: Mehrere Wohnblöcke sind dort geplant.

Die geplanten neuen Bebauungsrichtlinien sahen vor, dass dort Wohnblöcke mit bis zu sieben Stockwerken, 28 Meter hoch gebaut werden können. Die Bürgerinitiative „Lebenswertes Mattersburg“ formierte sich, sprach sich dagegen aus. Die Stadtgemeinde lenkte ein, die neuen Bebauungsrichtlinien sind noch nicht beschlossen.

Die BWSG lenkte bereits ein, nicht siebengeschoßige Wohneinheiten zu bauen.