Ogün Tekeli darf sich nun „Zivildiener des Jahres 2018“ nennen. Nominiert wurde er von seinem Stützpunktleiter Michael Farkas. Tekeli war von 1. April bis 31. Dezember Zivildiener in Weppersdorf und ist weiterhin als Freiwilliger tätig.

„Es gibt nichts Wichtigeres als Menschenleben. Ich wollte Menschen helfen, deswegen entschied ich mich für den Zivildienst“, so Tekeli. Zu dieser besonderen Auszeichnung beehrte Staatssekretärin Karoline Edtstadler den Samariterbund am Standort in Weppersdorf, um die Auszeichnung zu übergeben und persönlich Dank und Anerkennung auszusprechen. Dabei lud sie den Preisträger sowie den Stützpunktleiter in den Festsaal des Bundesministeriums für Inneres ein. Edtstadler machte sich bei ihrem Besuch ein umfangreiches Bild über das breit gefächerte Angebot des Samariterbundes Burgenland. Sie ließ es sich auch nicht nehmen, mit den Bewohnern des Pflegekompetenzzentrums Weppersdorf Gespräche zu führen.