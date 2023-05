Pedibus geht in die Probephase

Zunächst ist das Projekt auf die nächsten zwei Wochen beschränkt, berichtet Sandra Hecher, die Obfrau des Elternvereins der Volksschule. In diesen zwei Wochen wird der Pedibus sozusagen auf Herz und Nieren geprüft. Dabei wird zum Beispiel die Tauglichkeit der einzelnen Routen analysiert, aber auch die verschiedenen „Abfahrtszeiten“. „Richtig durchstarten soll das Projekt dann mit Beginn des nächsten Schuljahrs, also im September 2023“, lässt Sandra Hecher wissen. Sie ist seit fast einem Jahr Obfrau des Elternvereins und trat unter anderem mit dem engagierten Vorhaben an, beim Thema Verkehr vor der Volksschule eine Verbesserung herbeizuführen.

14 Begleitpersonen haben sich freiwillig gemeldet

Insgesamt legt der Pedibus drei verschiedene Routen zurück, die einen Großteil des Gemeindegebiets abdecken, sicher zu begehen sind und natürlich auch an Siedlungen vorbeiführen, wo Kinder der Volksschule tatsächlich wohnen. Route Nummer 1 startet deshalb beim „Nah und Frisch“, Route 2 beim Spielplatz Kurialpark, Route 3 beim Burgenländischen Pflegeheim. Wie bei einem motorisierten Schulbus gibt es auch beim Pedibus fixe „Abfahrtszeiten“ und „Haltestellen“, bei denen sich die Kinder treffen, um danach den Rest des Weges zur Schule miteinander zurückzulegen. „Zu Beginn“, so Sandra Hecher „werden die Kinder noch von Erwachsenen begleitet. In weiterer Folge wird das Ziel sein, dass die Kinder in der Gruppe selbstständig zur Schule marschieren.“

Gemeinsam in die Schule zu gehen verringert nicht nur den Verkehr, sondern macht den Kindern zudem Spaß und fördert die Gemeinschaft Sandra Hecher, Obfrau des Elternvereins Volksschule

Dass der Pedibus nun in Neudörfl tatsächlich zustande kam, war gar nicht so selbstverständlich. Erste Versuche in diese Richtung gab es bereits vor der Pandemie. Eine große offene Frage war vor allem, ob sich genügend Personen finden, die einerseits die nötige Zeit haben, andererseits die Verantwortung, die natürlich auch damit einher geht, übernehmen würden. Die Bereitschaft das Projekt Pedibus gemeinsam zu stemmen wurde letztendlich aber fast sogar übererfüllt. „14 Eltern werden sich an den verschiedenen Tagen abwechseln“, freut sich Sandra Hecher über die wertvolle Unterstützung aus der Elternschaft. Von dort wurden nämlich die einzelnen Begleitpersonen allesamt rekrutiert.

Sandra Hecher zeigt sich zuversichtlich, dass die Probephase gut verläuft und dass das Projekt ab dem nächsten Schuljahr ein fixer Bestandteil in der Gemeinde sein wird. Dass es funktioniert, haben nämlich schon andere Ortschaften vorgezeigt. „Viele andere Gemeinden haben den Pedibus bereits erfolgreich eingeführt. Wir vom Elternverein sind deshalb der Meinung, dass auch Neudörfl davon profitieren wird, denn gemeinsam in die Schule zu gehen verringert nicht nur den Verkehr, sondern macht den Kindern zudem Spaß und fördert die Gemeinschaft.“

Das Projekt wird vom Elternverein gemeinsam mit der Gemeinde Neudörfl umgesetzt. Unterstützung gibt es auch vom Bundesministerium für Umwelt und Klimaschutz („Klimabündnis“).

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.