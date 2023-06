Mittelschule soll um ein Geschoß erweitert werden

Im Sekretariat der Mittelschule sind für das kommende Schuljahr bereits 234 Anmeldungen von Schülern und Schülerinnen eingetroffen, um 13 mehr als das noch im aktuellen Schuljahr der Fall war. Die Zahlen spiegeln allerdings nur den aktuellen Stand wider. Erfahrungsgemäß, sagt Bürgermeister Dieter Posch, werden das bis zu Schulbeginn tendenziell nicht weniger, sondern eher mehr. „Weil viele Eltern ihre Kinder zunächst einmal in einem Gymnasium anmelden. Manche davon werden nicht genommen, andere wechseln im Lauf des Schuljahres.“ Auf lange Sicht gesehen, mindestens die folgenden Jahre, um nicht von Jahrzehnten zu sprechen, geht man von einem weiteren Anstieg der Schülerzahlen aus. Das wird auf die Attraktivität der Neudörfler Mittelschule zurückgeführt, einer Mischung aus qualitätsvollem Unterricht mit engagierten Lehrkräften sowie innovativem Schulmodell, denn im Schuljahr 2023/24 wird bereits das zweite Jahr des Bildungsschwerpunkts Handwerk eingeleitet, bei dem eine enge Verflechtung mit regionalen Unternehmen besteht, mit dem Ziel, Fachkräfte von morgen auszubilden und die Lehre als Bildungszweig im Vergleich zur Matura und Studium wieder erstrebenswerter zu machen.

Zubau soll 1,15 Millonen Euro kosten und im übernächsten Schuljahr fertig sein

Rund 1,15 Millionen soll nun für den Um- und Zubau der Mittelschule aufgewandt werden. Die Idee ist, den zweigeschossigen Gebäudetrakt an der Flanke zum Rathaus um ein drittes Geschoss zu erweitern. Dadurch soll Raum für vier weitere Klassen und einer Pausenfläche geschaffen werden, berichtete Gemeindevorständin und Leiterin des Bildungsausschuss Sabine Zenz bei der Gemeinderatssitzung. Damit so rasch wie möglich begonnen werden kann, wurde auch einstimmig beschlossen, einen Antrag auf Aufnahme ins Schulbauprogramm des Landes Burgenland zu stellen. Sobald dieser genehmigt wird, können Förderungen abgerufen werden.

Die Flanke zum Rathaus hin soll aufgestockt werden. Foto: Artner

Bei der Finanzierung wird zudem auf das Modell zurückgegriffen, das auch bereits beim ursprünglichen Bau der Schule gewählt wurde. Die OSG (Oberwarter Siedlungsgenossenschaft) übernahm als Bauträger zunächst die Kosten des Schulbaus. Die Gemeinde zahlt seit der Fertigstellung des Schulgebäudes jährlich eine Ratet, solange bis der gesamte Investitionsbetrag beglichen ist. Für den Zubau könnte das bedeuten, dass entweder die jährlichen Raten steigen oder die Laufzeit der Rückzahlungen verlängert wird. Das sei noch Gegenstand von Verhandlungen mit der OSG. Falls alles nach Plan läuft soll schon im übernächsten Schuljahr der Zubau in Betrieb genommen werden.

Führt Wohnbaupolitik zu mehr Kinder in der Mittelschule?

Auch wenn man sich in über die Parteigrenzen hinweg im Grundsatz über den Zubau einig war, gänzlich friktionsfrei verlief die Diskussion im Gemeinderat dann doch nicht. Roman Zenz von der ÖVP und Robert Perger sowie Robert Gredelj von der FPÖ stellten die Frage, ob es nicht schon bei Baubeginn der neuen Schule im Jahr 2019 absehbar war, dass sie über kurz oder lang zu klein werden würde. Als Argument führen sie die Wohnbaupolitik der SPÖ an: Mehr Wohnungen würden mehr Zuzug von außerhalb Neudörfls bedeuten, darunter auch Familien mit Kindern, was einen erwartbaren Platzmangel an der Mittelschule zur Folge habe.

Laut Bürgermeister Dieter Posch würde hier allerdings ein Trugschluss vorliegen. Würde das Argument der ÖVP und FPÖ nämlich stimmen, wäre zunächst mit einem Platzmangel in der Volksschule zu rechnen, denn die besuchen in der Regel alle Neudörfler Kinder. „Den sehen wir aber nicht. Die Volksschule ist nicht zu klein“, so Posch. Im Gegensatz zur Volksschule ist die Mittelschule eine Wahlschule. „Kein einziges Kind aus Neudörfl ist gezwungen, in die Mittelschule zu gehen. Selbst wenn dreitaußend Kinder in Neudörfl leben würden, müsste kein einziges davon in der Mittelschule unterrichtet werden. Entscheidend ist die Attraktivität der Schule im Vergleich zu anderen Angeboten aus der Umgebung.“ In den vergangenen 25 Jahren hätte sich laut Posch die Anzahl der Kinder pro Jahrgang nicht gravierend verändert. „Aktuell haben wir zum Beispiel für das Jahr 2023/24 im letzten Kindergartenjahr verpflichtend genau 43 Kinder angemeldet. Das enspricht ungefähr derselben Zahl, die wir, seit ich Bügermeister bin, immer hatten - zwischen 30, 40 und 50 Kinder.“

Schule auf Verdacht größer bauen: Nur ohne Förderungen

Natürlich hätte man schon damals die Schule größer bauen können, sagt Bürgermeister Dieter Posch. Dann hätte man aber alles aus der eigenen Gemeindetasche finanzieren müssen. Förderungen des Landes Burgenland gab es damals nur im Rahmen des tatsächlichen Bedarfs. SPÖ-Vizebürgermeister Michael Sgarz ergänzte, dass man als Gemeinde und Schule stolz sein kann, dass so viele Eltern, auch aus dem Einzugsgebiet der Mitteschule, ihre Kinder hier zur Schule schicken. „In der näheren Umgebung gibt es mit Wr. Neustadt, Mattersburg oder Eisenstadt genügend alternative Angebote. So gesehen, finde ich es als gutes Zeichen, dass wir Klassen erweitern müssen.“

Dass die Mittelschule auch schon mal schlechtere Zeiten kannte, darauf macht Grün-Gemeindevorständin Sabine Schügerl aufmerksam. „2008 drohte der damaligen Hauptschule die Schließung, weil es zu wenige Anmeldungen gab und sie nicht als Neue Mittelschule vorgesehen war. Josko Vlasich, damals grüner Landtags-Abgeordneter, und ich haben das kritisch thematisiert. Durch das engagierte Pädagogenteam und dem neuen Modell der Talenteschmiede hat sich die MIttelschule wieder auf der Schullandkarte etabliert.“ Sabine Schügerl freut sich deshalb auch sehr, dass die gerettete Schule wieder von mehr als 200 Schülern besucht wird. „Ob das beim Neubau schon vorhersehbar war, kann wahrscheinlich niemand beantworten.“