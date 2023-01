Hundeverkauf in Schattendorf: Wer möchte einen Chow Chow?

Werbung

Der beste Freund des Menschen ist bekannterweise der Hund. Gemeinsam mit der Katze zählt er zu den beliebtesten Haustieren und ist schon ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Verschiedene Rassen gibt es unzählige, da kommt es dann ganz auf die Vorliebe des Besitzers an. Ramona Grabner hat seit ihrer Kindheit eine besondere Liebe zu den Chow Chows. Diese Hundeart zeichnet sich durch ihren Charakter und ihr Aussehen aus. Die Hunde werden auch „Löwenhund“ oder „Bärenhund“ genannt, aufgrund ihres plüschigen, weichen Felles und ihres Gesichts.

Ramona Grabner mit zwei ihrer Chow Chows. Foto: BVZ

Ein weiteres, auffälliges Merkmal ist ihre Zunge, die von Natur aus blau gefärbt ist. Eine eindeutige wissenschaftliche Erklärung für die Farbe gibt es noch nicht. Legenden dagegen existieren mehrere: Eine besagt, dass bei der Erschaffung des Weltalls und der Befestigung der Sterne am Firmament blaue Stückchen vom Himmel auf die Erde fielen und der Chow Chow diese aufschleckte.

Züchterin aus Leidenschaft

Ramona Grabner wollte immer schon einen Hund haben. Ihr Ehemann eigentlich nicht - beim Anblick des Chow Chows wurde allerdings auch er schwach. Ihren ersten Hund namens „Barly“ haben sie seit etwa zehn Jahren. Auf den einen folgte der nächste und mittlerweile sind die beiden stolze Besitzer von neun Hunden.

„Mehr als fünf Hunde können wir uns nicht leisten“, sagte Ramona Grabner damals zu ihrem Mann, „wir müssen anfangen zu züchten.“ Gesagt, getan. Seitdem hat sie jedes Jahr zwei Würfe, einen im Winter und einem Sommer. 2022 hatte sie insgesamt fünf Hunde, 2021 waren es zehn.

Hundewelpen finden schnell neues Zuhause

Zur Zucht haben sie ein kleines Haus für die Chow Chows im Garten stehen, wo diese leben. Sobald ein Weibchen trächtig ist, kommen schon die ersten Reservierungen herein. „Meistens sind schon alle Welpen vergeben, bevor sie auf die Welt kommen“, so Grabner. Der Preis für einen Chow Chow variiert zwischen 2.200 und 2.400 Euro, je nach Farbe des Felles.

Zur Auswahl stehen da cremefarben, blau, schwarz und rot. Für erstere beiden ist der Preis etwas höher, da die Farbe schwieriger zu bekommen ist. Nach fünf Wochen kann man seinen Welpen zum ersten Mal besuchen kommen und aussuchen. Ab dieser Zeit kann man so oft man möchte vorbeischauen. Zu seinem neuen Besitzer kommt der Hundewelpe mit einem Alter von neun Wochen.

Nur zwei Züchter in ganz Österreich

Ramona Grabner ist gemeinsam mit einem anderen Züchter aus Oberösterreich momentan die einzige Züchterin von Chow Chows in ganz Österreich. Ein weiterer Züchter, der Kurzhaar-Chow Chows verkauft, macht derzeit Pause und setzt erst wieder im Jahr 2025 mit seiner Zucht fort. Um einen Chow Chow zu bekommen, gibt es also nur sehr wenig Möglichkeiten. Ihre eigenen Hunde hat Grabner aus Ungarn, Sibirien, Russland, Serbien und aus ihrer eigenen Zucht. „Aber wir bleiben jetzt bei neun Hunden“, berichet Grabner, „für mehr hätten wir wirklich keine Zeit.“

Sie selbst geht immer mit zwei Hunden am Morgen spazieren, ihr Mann mit zwei am Abend. Am darauffolgenden Tag werden dann die Hunde gewechselt, jeder Hund geht also alle zwei Tage einmal spazieren. Untereinander kommen sie gut miteinander aus, der Chow Chow ist ein ruhiger Hund und bellt laut Grabner nur, wenn er wirklich muss. Auch verliert er nicht viele Haare, Pflege benötigt er allerdings trotzdem viel. Der süße Freund wird etwa 12 bis 15 Jahre alt. „Ich kann es nur jedem empfehlen“, so Grabner, „ein Chow Chow ist ein toller Freund fürs Leben!“

Keine Nachrichten aus Mattersburg mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.