Feuerwehren aus Wiesen, Neustift und Forchtenau übten gemeinsam

Die diesjährige Ausarbeitung der Übung wurde durch die FF Wiesen durchgeführt, wobei es sich um ein Brand in einen Wirtschaftsgebäude handelte.

Die Übung fand am 26. Oktober statt, Beginn war um 09.00 Uhr. Beim Eintreffen des ersten Einsatzfahrzeuges der Feuerwehr Wiesen stand das Gebäude in Brand – so die Übungsannahme. Nach Erkundung der Lage, durch den Einsatzleiter Thomas Strodl ließ dieser daraufhin die Wehren Neustift an der Rosalia und Forchtenau nachalarmieren.

Pro Wehr wurden insgesamt eine Atemschutztruppe eingesetzt, welche die vermissten Personen retten konnten und dem Roten Kreuz übergaben, welche die weitere Versorgung durchführten. Nach rund 40 Minuten wurde das Übungsziel erreicht und der Brand gelöscht.

Im Anschluss lud die FF Wiesen zu einer Jause ins Feuerwehrhaus ein.

Insgesamt waren neun Einsatzfahrzeuge und zirka 60 Feuerwehrmitglieder an der Übung beteiligt.

