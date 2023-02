Mattersburger City-Unternehmer formieren sich neu

Viele Jahre war der Einkaufstreffpunkt die Vereinigung der Mattersburger Innenstadtunternehmer, wobei dieser als „Bindeglied“ zwischen Stadtgemeinde und Wirtschaftstreibenden fungierte und Events in der Mattersburger Innenstadt veranstaltete.

Auf Betreiben der Stadtgemeinde wurde am 23. Jänner ein Unternehmerstammtisch abgehalten, bei dem auch das Thema einer Nachfolgeorganisation auf der Agenda stand und auch ein erster Schritt gesetzt wurde. Vergangene Woche gab es die nächste Zusammenkunft, bei der „Nägel mit Köpfen“ gemacht wurden: Mit Holger Stefanitsch, Melanie Wild, Stefan Eselböck und Elke Hodosi fanden sich vier „Sprachrohre“, Pläne für Veranstalungen gibt es bereits und monatliche Treffen wurden vereinbart.

Wir werden monatliche Treffen veranstalten, wo wir Aktivitäten oder die möglichen Veranstaltungen besprechen werden. Elke Hodosi Unternehmerin

Ein offizieller Verein wurde dennoch nicht aus der Taufe gehoben. „Wir wollten nicht, dass jemand mit seinem Privatvermögen haftet. Dennoch merkt man, dass einiges entsteht. Ich bin sehr guter Dinge, dass dies funktionieren wird“, berichtet Melanie Wild, die erst kürzlich den Weg in die Selbstständigkeit wagte. Die 35-Jährige war 16 Jahre als Friseurin bei „Bundy Bundy“ tätig.

Nach dem Konkurs des Unternehmens hat sie sich mit den Dienstleistungskonzepten des neuen Arbeitgebers nicht anfreunden können. „Ich habe dann für mich beschlossen, wenn ich dies nicht abdecken kann, schaffe ich mir einen anderen Raum, einen anderen Zugang, um dies so zu gestalten können, wie es meine Kunden gewöhnt sind.“

Im Juli 2022 eigenes Unternehmen gegründet

Im Juli 2022 eröffnete sie ihren Friseuersalon „Styling Lounge Melanie“ in der Gustav Degengasse 10. „Ich bin eine waschechte Mattersburgerin, ich wollte mein Geschäft in der Innenstadt haben.“

Elke Hodosi eröffnete 2018 ihr „Dekoparadies“ in der Bahnstraße, mittlerweile ist sie mit ihrem Geschäft im „H3“, dem ehemaligen MEZ beheimatet. „ Wir werden monatliche Treffen veranstalten, wo Aktivitäten oder die möglichen Veranstaltungen besprochen werden“, so Hodosi. „Optiker Eselböck wurde 1988 in der Kochstraße eröffnet und befindet sich nun im Estoria-Center. Stefan Eselböck übernahm vor eineinhalb Jahren die Geschäftsführung von Vater Erhard Eselböck.

„Details sind noch abzuklären.“

Die erste Veranstaltung wurde bereits fixiert. „Radwelt MichiKnopf“ veranstaltet am 18. und 19. März seine Hausmesse, wobei auch in der Kremsergasse Fahrrad-Modelle präsentiert werden. Und in der Kremsergasse werden auch Innenstadt-Unternehmer präsent sein; Aktivitäten oder Aktionen von Innenstadt-Unternehmen sind ebenso geplant.

„Details sind noch abzuklären, es soll unter dem Motto ‚Innenstadt-Messe‘ ablaufen“, erläutert Hodosi. Und die Chancen stehen auch sehr gut, dass zu Ostern und zu Muttertag Veranstaltungen wie zu Einkaufstreffpunkt-Zeiten organisiert werden. Am Freitag gibt es auch diesbezüglich ein erstes Treffen mit Bürgermeisterin Claudia Schlager.

„Wichtig, dass es einen Zusammenschluss gibt.“

Der vierte, der die Innenstadt-Unternehmer vertritt, ist Holger Stefanitsch, der 2018 sein Peacock-Pub eröffnete. „Es ist wichtig, dass es nun wieder einen Zusammenschluss der Innnenstadt-Unternehmer gibt“, so der Gastronom, der einen weiteren Aspekt ins Spiel bringt: „Veranstaltungen sind natürlich wichtig, um ein attraktives Programm zu haben. Es gehört jedoch auch an den grundsätzlichen Themen, die für eine gesteigerte Frequenz der Innenstadt sorgen, gearbeitet“, so Stefanitsch, um weiter auszuführen: „Leerflächenmanagement, Standortentwicklung, Parkplatzsituation – dies sind zum Beispiel Bereiche, die betreut werden müssten. Es muss das Ziel sein, eine Task-Force zu installieren, an der ein Regionalentwickler beteiligt ist. Es gehört Know-how her, nur so kann man dem österreichweiten Trend der aussterbenden Innenstädte entgegenwirken. Um den Standort Mattersburger Innenstadt zu entwickeln, wird es Profis und neue Ansätze sowie ein mittel- und langfristiges Programm brauchen.“

Umfassendes Konzept

