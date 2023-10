Zu Martini ist heuer in Mattersburg wieder was los

Das Martini-Event in Mattersburg hatte bereits Tradition: Beginnend mit dem Faschingsausgraben um 11:11 Uhr, einer Showdance-Aufführung und weiterem Rahmenprogramm wie am Nachmittag die Weintaufe. 2020 und 2021 fiel die Veranstaltung Corona zum Opfer und auch im vergangenem Jahr gab es kein Martini-Event.

Heuer gibt es ein „Comeback“, wie in einer Presseaussendung der Stadtgemeinde angeführt wird . „Wir freuen uns, dass wir eine breite kulinarische Palette am Veranstaltungsplatz anbieten können. Diese reicht von regionalen Weinen über deftige Schmankerl wie Erdäpfelgulasch, Feuerflecken und Langos bis zu schmackhaften Crêpes und Schokofrüchten für den süßen Gaumen. Zusätzlich versorgt unsere Stadtfeuerwehr am Samstag die Besucherinnen und Besucher mit frisch gebratenen Maroni und Bratkartoffeln“, so Stadtchefin Claudia Schlager. Für die Jüngsten dreht sich am Martini-Wochenende wieder das Kinderkarussell. „An Martini selbst stehen der Frühschoppen der Stadtkapelle Mattersburg sowie der Laternenumzug der Kinder von der Stadtpfarrkirche zum Veranstaltungsplatz samt anschließendem traditionellem ‚Martinskipferl‘ teilen als Highlights auf dem Programm“, sagt Schlager. Zusätzlich gibt es bei zahlreichen teilnehmenden Innenstadtunternehmen eine 11%-Rabattaktion. „Ich lade hiermit alle ein, den Landesfeiertag mit uns in der Mattersburger Innenstadt zu feiern“, so die Bürgermeisterin abschließend.