Auto überschlug sich: Fahrzeugbergung in Sigleß

Ein Fahrzeuglenker kam kurz vor der Ortseinfahrt Sigleß von der Straße ab und überschlug sich in der angrenzenden Wiese. Die Person wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die ortszuständige Feuerwehr Sigleß forderte daraufhin das schwere Rüstfahrzeug der Feuerwehr Mattersburg zur Fahrzeugbergung an. Der stark beschädigte PKW wurde mithilfe des Hebekreuzes auf das Wechselladerfahrzeug verladen und auf einem gesicherten Parkplatz abgestellt.

Die Feuerwehr Mattersburg stand mit fünf Fahrzeugen und 24 eingesetzten Mitgliedern für eine Stunde im Einsatz. Wir bedanken uns bei der Feuerwehr Sigleß, dem Roten Kreuz und der Polizei für die gewohnt gute Zusammenarbeit.

