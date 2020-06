Der Polizei in Mattersburg gelang es nun einen Täter, welcher zwischen 15.03.2020 und 16.06.2020 zwei Einbruchsdiebstähle in Selbstbedienungslebensmittelautomaten sowie 35 Einbruchsdiebstähle in 35 Zeitungskasten verübte, auszuforschen. Der 27-Jährige gestand und wurde nach Abschluss der Erhebungen in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Der gesamte Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.