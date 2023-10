Neudörfl: Erneuerbare Energiegemeinschaft als Erfolgsgeschichte

Die ersten Sonnenstrahlen, die am Morgen des letzten Donnerstags im Juli über Neudörfl strahlten, waren ganz besondere, sagt Markus Puchegger. Zwar nicht weltgeschichtlich, jedenfalls aber für Neudörfl. Denn am 27. Juli, um 5:15 produzierten Photovoltaikanlagen der Mitglieder der EEG den ersten Strom, der anderen Neudörflerinnen und Neudörflern zur Verfügung gestellt werden konnte, die über keine eigene Erzeugungsanlage verfügen. „Seit diesem Tag ist diese Gemeinschaft stetig gewachsen, laufend kommen neue Mitglieder hinzu“, zieht Markus Puchegger Bilanz. „Zum aktuellen Zeitpunkt zählt die EEG Neudörfl fünfzig Mitglieder, die das Modell nutzen, um untereinander Energie zu tauschen.“

Dabei konnte in den ersten Betriesbswochen mehr als die Hälfte des Photovoltaik-Überschussstroms in Neudörfl gehalten werden, erklärt Puchegger. (vgl. Abbildung 1) „Jene Mitglieder der Energiegemeinschaft, die über keine eigene Erzeugungsanlage verfügen, konnten in diesem Zeitraum mehr als ein Drittel ihres Strombedarfs aus der Energiegemeinschaft decken.“ (vgl. Abbildung 2) Das heißt, und das ist vielleicht noch gar nicht so sehr durch die Kommunikation nach außen hin durchgedrungen: Auch Haushalte ohne geeignete Dachfläche und ohne PV-Anlage, darunter Mieter und Mieterinnen von Wohnungen, können ebenfalls in den Genuss lokal erzeugter erneuerbarer Energie kommen.

Insgesamt wird aktuell eine Gesamtleistung von 75 kWp (die Abkürzung steht für Kilowatt-Peak. KWp ist ein Maß für die Leistung einer Photovoltaikanlage, während kWh, also Kilowattstunden, die durch die Anlage erzeugte Strommenge angibt) über die Energiegemeinschaft abgewickelt. „Stellt man diesen Zahlen aber das Potential gegenüber, das Neudörfl als Gemeinde insgesamt hat, sieht man, dass noch enormer Mehrwert aus dem Modell für die Bevölkerung und die Betriebe von Neudörfl lukriert werden könnte“, führt Markus Puchegger weiter aus.

Markus Puchegger (im Hintergrund), Projektleiter der Forschung Burgenland GmbH, sieht noch einige Puzzlestücke, die dem Projekt hinzugefügt werden sollen. Foto: zVg

Auch wenn die Gründung der EEG somit als eine Erfolgsgeschichte angesehen werden kann, lassen sich durchaus noch weitere Puzzlestücke dieser Geschichte hinzufügen. „Insbesondere ist es den Initiatoren der Energiegemeinschaft wichtig, möglichst viele Mitglieder zum Mitmachen zu bewegen, denn das gute an dem Modell ist“, so der Projektleiter, „je mehr dabei sind, desto größer ist der Nutzen für die Einzelnen und für die Gemeinschaft.“

Es sollen aber nicht alle Gemeindeobjekte auf einmal, sondern nach und nach an der EEG teilnehmen, damit die Gemeinde nicht als dominanter Verbraucher bzw. Erzeuger auftritt Martin Giefing, AusschussleiterInfrastruktur

Als ein weiteres Puzzlestück, allerdings mit gewisser Einschränkung, kann der Grundsatzbeschluss angesehen werden, der nun in der Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen wurde. Es wäre gut und wichtig, referierte Martin Giefing, Ausschussleiter für Infrastruktur, während der Sitzung, dass die Gemeindeobjekte an der EEG teilnehmen. „Insbesondere dann, wenn sie mit Photovoltaikanlagen bestückt werden können.“ Es sollen aber, ergänzt er, und das wurde später noch einmal von Bürgermeister Dieter Posch bekräftigt, „nicht alle Gemeindeobjekte auf einmal, sondern nach und nach an der EEG teilnehmen, damit die Gemeinde nicht als dominanter Verbraucher bzw. Erzeuger auftritt und die vorhandene Energie von den Kleinverbrauchern absaugt.“

Grünen-Gemeinderat Raphael Fink, der mit Bürgermeister Dieter Posch vorübergehend das Proponentenkomitee des Vereins leitet, bis im November ein Vorstand samt Obmann oder Obfrau gewählt wird, wies bei der Gemeinderatssitzung auf ein weiteres Potential hin, das ebenfalls womöglich noch gar nicht so sehr bekannt ist: „Auch Klein- und Mittelbetriebe, KMU, dürfen sich als Erzeuger oder Verbraucher an der EEG Neudörfl beteiligen.“ Diese Möglichkeit fand gleich direkt bei den Adressaten der Nachricht Gehör, denn im Gemeinderat befinden sich auch einige Vertreter lokaler KMU.

„Noch schöner wäre es, wenn uns das Thema wirklich interessiert“

Eines wollte der Bürgermeister in der Sitzung ebenfalls ansprechen. Dabei richtete er seine Worte direkt an die anwesenden Personen: „Mit den Ersatzgemeinderäten haben wir 29 Vertreter und Vertreterinnen der Neudörfler Bevölkerung im Gemeinderat. Aber nur wenige von uns widmen sich dem Thema intensiv. Es ist schön, wenn ihr darauf vertraut, dass alles gut abläuft und wir gemeinsam Beschlüsse fassen, dass zum Beispiel Gemeindeflächen zur Verfügung gestellt werden können. Noch schöner wäre es , wenn uns alle das Thema wirklich interessiert.“ Es gäbe niemanden, der nicht irgendwo wohnt. „Man könnte es sich zumindest näher anschauen, ob es nicht in irgendeiner Weise interessant wäre, der EEG beizutreten. “

Bürgermeister Dieter Posch gibt die Richtung vor. Weder er, noch andere Gemeindevertreter sollen allerdings dem Verein der EEG vorstehen, damit die Gemeinde nicht als Energieversorger wahrgenommen wird. Foto: zVg

Im Kern lässt sich diese Botschaft auf alle Einwohner Neudörfls übertragen. Das erste Jahr ist sogar mitgliedsbeitragsfrei, so der Bürgermeister. „Man kann danach gefahrlos sagen, das interessiert mich doch nicht, ich steige wieder aus.“ Auch die Teilnahme an den monatlichen Stammtischen der EEG ist natürlich unverbindlich und kostenlos. Der nächste wird am 8. November im Martinihof stattfinden. Am 23. November findet dieGeneralversammlung statt. Dabei wird der Vorstand des Vereins gewählt. Posch bekräftigt zum wiederholten Male, dass idealerweise weder er, noch der Vizebürgermeister, noch andere Gemeindevertreter oder -vertreterinnen dem Verein an der Spitze vorstehen sollen: „Wir wollen, dass es ein autonomer, eigenständiger Verein ist, um zu verhindern, dass plötzlich die Gemeinde als Energieversorger wahrgenommen wird.“