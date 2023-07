Weingut Strass: Heimisches Fass – typisch Strass

Weingut: Die Böden und das Klima ermöglichen die Entstehung hochwertiger Weine. Die meiste Aufmerksamkeit gilt dem Blaufränkisch. Die Erhaltung der Gebietstypizität und des Sortencharakters ist uns bei all unseren Weinen sehr wichtig. Unser Weinkeller befindet sich in Draßmarkt, wo wir Sie bei Weinverkostungen herzlich empfangen.

Handverlesen: Eine nachhaltige Bewirtschaftung und viel Sorgsamkeit bei der Arbeit ist für uns wesentlich. Jede unserer Trauben wird von Hand gelesen. Das ermöglicht uns eine Selektion im Weingarten. So bringen wir nur die besten Trauben in den Keller.

Heimisches Fass: In unserem Weinkeller befinden sich ausschließlich Fässer aus heimischer Eiche. Das ist eine Einzigartigkeit in unserem Betrieb. Natürlich dürfen all unsere Rotweine darin in Ruhe reifen.

Weingut Strass

Mühlgasse 24, 7372 Draßmarkt

0664/4300663 | strass@weingut-strass.at | www.weingut-strass.at