Weinbau ist für uns mehr als „nur“ Arbeit. Es ist Ausdruck von Lebensfreude und Lebenskultur und so arbeiten wir als Familie in einem Team, in dem jeder seine Aufgabe mit Freude erfüllt.

Unserer Winzerphilosophie folgend reduzieren wir den Ertrag der Rebstöcke, um so qualitativ beste Trauben zu erhalten, die zu hochwertigen Weinen gekeltert werden.

Die Rebstöcke werden naturnah gepflegt, die Weintrauben ausschließlich per Hand verlesen und mit viel Fingerspitzengefühl zu besonderen Weinen gekeltert und ausgebaut. Ein Wein entsteht bereits im Weingarten. Und genau dort beginnt unsere Leidenschaft. Die sorgfältige Bewirtschaftung und naturnahe Pflege sowie das behutsame Lesen der Trauben per Hand sind die Basis für unsere qualitätsvollen Weine.

Weingut Josef Tesch GmbH

Herrengasse 26

7311 Neckenmarkt

titan@tesch-wein.at

www.tesch-wein.at