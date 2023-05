Der Wein ist unsere große Leidenschaft.

Stillstand gab es im Rotweingut Prickler aus Lutzmannsburg noch nie. Vor über 40 Jahren gründeten Herbert und Elfi ein kleines, feines Weingut, das in den letzten Jahrzehnten zu einem renommierten Betrieb heranwuchs. Es wurde gewirtschaftet, ausprobiert, entwickelt und gebaut. Zuletzt ein herrlicher Weinshop in Top-Lage, der zum Verkosten einlädt. Nach der Übernahme des Betriebs durch Christian und Christina geht es mit vollem Schwung weiter. Überzeugen Sie sich selbst von den fruchtigen, trinkfreudigen, säurearmen und gehaltvollen Weinen, die in stimmungsvoller Atmosphäre probiert werden können!

(Weinshop täglich geöffnet. Um Voranmeldung wird gebeten)

Rotweingut Prickler Birkenhain 1

7361 Lutzmannsburg

02615/87742

rotweingut@prickler.at

www.prickler.at