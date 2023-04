Reise eines antiken Brunnens zurück nach Weiden am See

Im Rahmen der Feierlichkeiten, blickte Franz Sauer, Archäologe des Bundesdenkmalamtes auf die Grabungen in Weiden am See zurück: Zwischen 2012 und 2015 gab es umfangreiche archäologische Ausgrabungen im Aufschließungsgebiet Kirchenäcker. Neben tausenden archäologisch relevanten Objekten, etwa ein Gräberfeld aus der Frühbronzezeit bestehend aus 231 Bestattungen, fand das Grabungsteam eine Villa rustica der Römischen Kaiserzeit aus dem 3. Jahrhundert (n. Chr.).

Eigentlich waren die drei Jahre andauernden Ausgrabungsarbeiten im Weidener Aufschließungsgebiet gerade beendet und sollten mit einem Fest der Gemeinde abgeschlossen werden, als die Archäologen auf einen sensationellen Fund stießen: zwei gut erhaltene Holzkästen einer Brunnenstube der späten Römischen Kaiserzeit, in einer in Burgenland noch nie zum Vorschein gekommenen Qualität. Und sie unterschieden sich von zuvor gefundenen Brunnen.

Das Besondere: Die Kästen bestanden nicht aus waagerecht gezimmerten Balken, sondern aus senkrecht in den Boden getriebenen, mit Eckpfeilern gesicherten Eichenbrettern. Diese wurden sofort vor Ort gereinigt, später von einer erfahrenen Hozrestaurateurin bearbeitet und schließlich ein Jahr lang in Konstanz (Deutschland) zur Konservierung in einer Gefrierkammer gelagert.

In der Werkstätte des Bundesdenkmalamtes wurde eine Steckkonstruktion entwickelt, wodurch die Holzteile nun ohne Schrauben oder Verklebungen zusammengehalten werden und so gemeinsam mit zahlreichen andere Fundstücken im Tourismusbüro in Weiden am See besichtigt werden können.

Dass die antiken Holzkästen wieder zurück nach Weiden am See kommen, war lange nicht gesichert: Auch das Naturhistorische Museum habe sich für die antiken Holzkonstruktionen interessiert, betonte Franz Sauer, Archäologe des Bundesdenkmalamts und unterstrich damit noch einmal die Bedeutung des Weidener Fundes.

„Kaiser von Weiden“: eigener Wein für historisches Ereignis

Zum wahrhaft historischen Ereignis, hat sich die Gemeinde Weiden am See übrigens etwas besonderes einfallen lassen: So wurde am Freitag auch ein Wein mit eigens kreierter Etikette präsentiert, der an die historischen Geschehnisse im Burgendland erinnern soll. Die Trockenbeerenauslese trägt den Namen „Kaiser von Weiden“. Die Etikette wurde von Christoph Schlegel designt und symbolisiert den Brunnen sowie die Jahresringe seiner Bretter. Selbstredend durften Ehrengäste und Besucher des gestrigen Festaktes mit diesem edlen Tropfen auf das neue besondere Ausstellungsstück anstossen.

