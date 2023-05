Doskozil: „Die Menschen glauben uns nicht mehr“

Die Organisatoren, Erich Mauersics, Josef Koch und Hans Tesarek hatten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil als Festredner angekündigt. Dadurch ist es heuer zu einem Besucherrekord gekommen. Doskozil hat im Zuge seiner Rede dem ehemaligen Bürgermeister Anton Moritz aus Edelstal die „Victor-Adler-Plakette“ verliehen.

Nach der Begrüßung durch die Organisatoren und die beiden SPÖ-Bezirksvorsitzenden Maximilian Köllner und Kilian Brandstätter tritt Doskozil ans Mikrofon und sagt: "Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten können für die Menschen in unserem Land nur aktiv werden, wenn wir auch das Vertrauen der Leute bekommen. Einen Teil dieses Vertrauens haben wir in der Vergangenheit verspielt. Die Menschen glauben uns nicht mehr. Am Tag der Arbeit müssen wir in uns gehen und darüber nachdenken, warum das so ist. Die Antwort ist ganz einfach: Wir müssen das umsetzen, was wir vor Wahlen plakativ darstellen. Tun wir das nicht, und das haben wir in der Vergangenheit oft nicht getan, dann schwindet das Vertrauen. Das ist der Grund, warum ich mich dieser internen Abstimmung stelle. Ich möchte das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen." Im selben Zug stellte er auch ein Kulturzentrum für den Bezirk Neusiedl am See in den Raum, der als einziges im Bezirk noch keines hat.

Doskozil verleiht Victor-Adler-Plakette an Anton Moritz

Vor dem Ende seiner Rede bittet Doskozil den ehemaligen Bürgermeister von Edelstal, Anton Moritz, zu sich auf die Bühne. Landesrätin Daniela Winkler, die beiden SPÖ-Bezirksvorsitzenden sowie die FSG-Spitzenfunktionäre folgen ihm. Doskozil hält eine Laudatio auf Altbürgermeister Moritz, der mit 81 Jahren, 15 Jahre nach seiner eigentlichen Politpension, bei den Kommunalwahlen 2022 noch einmal in den politischen Ring gestiegen ist. An ihn richtet er die Worte: "Du bist der lebendige Beweis dafür, dass man mit Mut und Engagement selbst im hohen Alter für die Sozialdemokratei noch etwas bewegen kann. Seit der Gemeindetrennung bis zum Jahr 2008 warst du Bürgermeister in Edelstal und bist seit über 50 Jahren für die SPÖ aktiv - als Gewerkschafter und als Kommunalpolitiker. Du hast mit dem Team, welches Du für die SPÖ Edelstal zusammengestellt hast, die Mandatszahl verdoppelt, sodass wir jetzt in Edelstal wieder den Vizebürgermeister stellen können. Als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung - aber auch als Zeichen für alle hier - möchte ich Dir heute in Deinem Heimatbezirk und in würdevollem Rahmen die Victor-Adler-Plakette überreichen. Als Zeichen dafür, dass nicht nur die oder der vorne wichtig ist, sondern dass alle, die engagiert und aktiv sind, für die Sozialdemokratie wichtig sind!" Moritz ist sichtlich sehr bewegt und sagt nur: "Danke, Herr Landeshauptmann, dass Du an mich gedacht hast!"

Für den musikalischen Rahmen sorgen die "Gmoa Musi" und der Musikverein Tadten. Den Ausklang, der noch im Gange ist, begleitet "Hannes Topmusik".

